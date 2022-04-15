雄女學霸正妹馮琪淯（小馮）2018年以全校第一名考上台大醫學系，清純出眾美貌加上優異成績，讓她瞬間爆紅，近日有網友發現，她開始在遊戲平台Twitch直播，目前已超過1萬粉絲追蹤，近況曝光也引起熱議。

小馮近期開Twitch直播，不僅玩遊戲還會親切和聊天室互動，甚至會從半夜直接開到早上9點，更大方曝光素顏和剛起床的模樣，在線觀看數經常破千，人氣絲毫不減。

小馮開直播洩素顏。(圖／取自PTT)

小馮近日開Twitch直播。(圖／取自PTT)

網友見狀都紛紛留言直呼「台女的頂點」、「智慧與美貌兼具，真的很頂」、「素顏真的正，第一次看她驚為天人，天使一樣」、「比一堆塑膠網美好多了」、「人正、頭腦好，人生勝利組」。

不過也有網友疑惑她不當醫生了嗎？「發現開台比當醫生賺錢了嗎」、「小馮掌握流量密碼」、「不愧是台大的真聰明，知道直播比較好賺」，但也有人認為「開台只能賺幾年，醫生可以賺一輩子」、「乖乖當醫生好嗎」。

目前還在讀醫學系的小馮，曾多次在IG上分享求學心情，也曾驚喜現身YouTuber黑男的影片，分享讀醫學系辛苦的一面，而她畢業後將走入醫界。