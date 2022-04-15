網友分享1張緊身衣長腿正妹騎著1輛極為破舊的機車，該機車不但用膠帶黏住車殼，連車燈、後照鏡都只剩單邊，車身幾乎沒一處完好的；網友紛紛笑喊「直接載她去上班，騎什麼車」、「我來載就好」，也有人說「該提醒的是她可能別上路比較安全」、「這車感覺也很有故事」。

有網友在臉書「爆廢公社公開版」發表1張照片，1名身穿短裙的纖細正妹在停車場準備騎車離開，但她使用的機車卻相當的破舊，不僅車頭有多處膠帶黏貼痕跡，疑似是把車殼黏緊，此外車燈也僅剩下左邊燈具還在，後照鏡剩左邊，整輛機車車殼幾乎沒有完好無缺的地方，且佈滿灰塵髒汙。

緊身衣長腿正妹騎著1輛極為破舊的機車，該機車不但用膠帶黏住車殼，連車燈、後照鏡都只剩單邊，車身幾乎沒一處是完好的。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

網友發文問說「大白天，路上看到別人大燈沒關，大家會提醒對方嗎？」其他網友紛紛留言「我白天照樣開大燈，沒在關的…因為社會黑暗」、「騎在路上，整個場面都是她的」、「不仔細看清楚，我還以為摩托車是厚紙板做的」、「社會黑暗，燈還是開著好，尤其頭燈越大越好」、「你講錯了，上面才是大燈」。

已有網友留言說「該提醒的是她可能別上路比較安全」、「這車感覺也很有故事」、「不會，現在不是要注意大燈的時候」、「不會嫌車爛的女人才是好女人」、「反差好大」、「直接載她去上班，騎什麼車」。