現年91歲的「華爾街股神」巴菲特（Warren Buffett），其退休計畫一直是市場關注焦點。從不掩飾自己無意退休的巴菲特，時隔一年再度出現在鏡頭前，日前受訪時他坦言，目前並無計畫辭去波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）一職，身體狀況非常好；不過他也承認年紀確實大了，「有時候會忘記名字，且無法像以前一樣快速閱讀」。

財聯社報導，前CBS知名主持人羅斯（Charlie Rose）發布專訪在個人網站上，巴菲特受訪時表示他的身體狀況「好到不能再好了」；而在被問及接班人時，巴菲特暗示目前波克夏海瑟威確實有現成的人選，暗示是公司主管阿貝爾（Greg Abel），不過巴菲特說「他還沒熱身，我還在加班」。

但91歲的巴菲特也承認，年齡確實也帶來一些影響，有時候會忘記名字，閱讀的速度不如以往快速，就像一個「退化的機器」。

不過巴菲特表示，能夠支撐他堅持工作的重要原因，是因為目前從事「世界上最有趣的工作」；他會趕在早上七點前起床，收看財經媒體CNBC，然後在8點半開盤前進辦公室。

巴菲特回憶，他在11歲踏進股市時，也曾沉迷於研究技術分析，試著預測股票走勢，但直到17、8歲讀到導師、有「價值投資之父」之稱的葛拉漢（Benjamin Graham）的作品後，才意識到自己的錯誤。

自從那之後，他買股票不再關心未來幾天、幾個月的股價波動，而是聚焦生意的進展；巴菲特強調，做股票不需要多麼聰明的頭腦，而是需要正確的方向，有9成的人買股票的想法並不正確，往往都希望下周後就能上漲，每當下跌就會覺得很糟糕，但他反而希望股價下跌，因為這樣就可以買更多股票。