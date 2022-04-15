民進黨基隆市黨部第18屆主委、市黨代表、與第20屆全國黨代表，15日登記截止，黨部主委應選1席，分別有蘇仁和與張錦煌角逐，全國黨代表應選2席，分別有黃俊程與張顥瀚登記，市黨代表應選28席，共有49人登記。

民進黨基隆市黨部代理主委林明智表示，有意參選黨員經由第17屆第19次執委會審核，皆符合參選資格，黨部將於4月21日舉行候選人號碼抽籤，並在5月22日辦理投票。

林明智提到，登記參選主委的蘇仁和議員是議會黨團資深優秀議員，也是現任主委，欲承擔輔選重責，尋求連任，另一位登記參選主委的張錦煌同志，過去也曾擔任多屆黨部主委，輔選經驗豐富，兩位皆是黨內優秀資深同志。

林明智強調，相信不管是誰當選主委，都能協助本黨順利佈局年底大選，讓基隆永續執政，持續進步改變。

民進黨基隆市黨部表示，在全國黨代表部分，上屆基隆僅有1席，過這幾年基隆市政持續進步，愈來愈多市民支持本黨理念，認同「綠色執政、品質保證」，入黨人數持續增加，基隆黨員佔全國黨員比重增加，故全國黨代表增為兩席，這次資深優秀黨員黃俊程與年輕有幹勁、有行動力的張顥瀚議員同志皆登記競選全國黨代表，未來表現值得期待。

林明智認為，市黨代表更高達49人登記參選，代表黨員們對本黨認同提高，更願意挺身而出為黨員與民眾服務，本黨人才濟濟，這是非常好的現象。