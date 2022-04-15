低胸正妹賣木瓜牛乳，一彎腰全場暴動。

木瓜牛乳正妹爆紅曝心聲！大甲鎮瀾宮繞境期間，有名在嘉義賣木瓜牛乳的正妹「邵薇」，因穿低胸緊身爆乳裝賣果汁，她在為客人倒果汁時展現性感乳溝，胸前的吸睛刺青，引起男顧客爭相拍照PO網分享，瞬間爆紅的「邵薇」也在IG上回應爆紅後的心情。

大甲鎮瀾宮繞境進香11日抵達嘉義縣新港鄉，帶動沿線業者大商機，其中，有名賣木瓜牛乳的正妹「邵薇」引起大批網友關注，在網路上掀起一波熱議，甚至還被找到IG在網友間轉傳。

木瓜牛乳正妹「邵薇」IG上擁有近10萬名粉絲追蹤，她近日親曝爆紅心聲。（翻攝自「邵薇」IG）

該正妹「邵薇」回應，在賣木瓜牛乳冷飲行業已經有數十年，她表示自己是一個幫忙家裡擺攤的打雜小妹，沒想過自己會爆紅，也沒打算要用姿色去蹭流量，她很開心被大家看見，努力這麼多年終於有點小成就，會把家裡的商品做更好，她也指出，由於現在是移動式攤販，沒有固定地點，往後未來的日子也希望大家繼續支持，多多專注她們家的商品。

木瓜牛乳的正妹「邵薇」，在臉書社團「爆廢公社」被網友分享，身穿爆乳低胸緊身上衣的女子在擺攤賣木瓜牛奶，白皙肌膚、氣質臉蛋和火辣穿著吸引不少民眾爭相拍照、購買果汁，女子左胸前至鎖骨之間還有明顯刺青、相當吸睛，彎腰倒果汁時還能清楚見到豐滿上圍，讓男顧客大流鼻血，影片也在臉書瘋傳。

木瓜牛乳正妹「邵薇」IG上擁有近10萬名粉絲追蹤，她近日親曝爆紅心聲。（翻攝自「邵薇」IG）

網友也在臉書留言表示，「我也要一杯『現擠』木瓜牛奶」、「原本我是都不喝木瓜牛奶的人，這一瞬間我都不挑食了」、「本草綱目有紀載喝木瓜牛奶有益身體健康」、「今晚，我想來點地瓜球配木瓜牛奶」、「現榨的最好喝」、「難怪特別愛喝木瓜牛奶」、「用看的就知道一定好喝」。