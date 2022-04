遭徐小可批「練肖話」 陳時中:藝人不該對政府官員用侮辱的言詞

女星徐小可和老公Ben結婚12年,育有2子1女,近日她因對於停課標準及與病毒共存方式不明確,開直播飆罵中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中「一天到晚練肖話」,引發熱議,陳時中被問到此事則認為,藝人不該對政府官員用侮辱的言詞。對此,國民黨指出,支持「說出真話」的父母,請陳時中請正視問題,不要只會嗆民眾。

徐小可13日在臉書「漂亮就是我 My name is Beauty」開直播提出質疑,為何要全校三分之一的人確診才停課,且孩子在沒疫苗打的情況下上課,染疫風險很高,父母因無法待在家陪小孩,面臨兩難的問題。徐小可也不滿政策時常反覆修改,向政府喊話「可不可以真正把人命當人命」,更怒批陳時中整天都在「練肖話」,此番言論引發網友熱議,陳時中在疫情記者會上被問到此事則認為,藝人不該對政府官員用侮辱的言詞。最終,徐小可於今(15日)下午開直播淚崩道歉。

對此,國民黨今指出,陳時中作為疫情指揮官,不但不直面解決父母的焦慮,反而是反嗆「不應該污辱官員」,繼續轉移話題。指揮中心擁有最完整的疫情資料,理應能依據科學專業,研擬出最讓家長放心的停課標準,結果陳時中甩鍋給教育部造成天怒人怨,完全失職不道歉!

針對陳時中的言論,國民黨批評,陳指揮官顯然已經不把民意監督官員的合法權益、兒童的健康權、跟每一位父母害怕小孩染疫的憂慮放在心中,如此的失職,卻毫無官員基本的雅量。

國民黨再度呼籲陳時中,好好思考作為政務官應有的包容、態度,不要因為選舉就只想透過政治口水獲利,忽略防疫的專業理性,讓人民慌張無所適從。