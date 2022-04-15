遭徐小可批「練肖話」 陳時中：藝人不該對政府官員用侮辱的言詞

女星徐小可和老公Ben結婚12年，育有2子1女，近日她因對於停課標準及與病毒共存方式不明確，開直播飆罵中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中「一天到晚練肖話」，引發熱議，陳時中被問到此事則認為，藝人不該對政府官員用侮辱的言詞。對此，國民黨指出，支持「說出真話」的父母，請陳時中請正視問題，不要只會嗆民眾。

徐小可13日在臉書「漂亮就是我 My name is Beauty」開直播提出質疑，為何要全校三分之一的人確診才停課，且孩子在沒疫苗打的情況下上課，染疫風險很高，父母因無法待在家陪小孩，面臨兩難的問題。徐小可也不滿政策時常反覆修改，向政府喊話「可不可以真正把人命當人命」，更怒批陳時中整天都在「練肖話」，此番言論引發網友熱議，陳時中在疫情記者會上被問到此事則認為，藝人不該對政府官員用侮辱的言詞。最終，徐小可於今（15日）下午開直播淚崩道歉。

對此，國民黨今指出，陳時中作為疫情指揮官，不但不直面解決父母的焦慮，反而是反嗆「不應該污辱官員」，繼續轉移話題。指揮中心擁有最完整的疫情資料，理應能依據科學專業，研擬出最讓家長放心的停課標準，結果陳時中甩鍋給教育部造成天怒人怨，完全失職不道歉！

針對陳時中的言論，國民黨批評，陳指揮官顯然已經不把民意監督官員的合法權益、兒童的健康權、跟每一位父母害怕小孩染疫的憂慮放在心中，如此的失職，卻毫無官員基本的雅量。

國民黨再度呼籲陳時中，好好思考作為政務官應有的包容、態度，不要因為選舉就只想透過政治口水獲利，忽略防疫的專業理性，讓人民慌張無所適從。