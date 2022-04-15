網路論壇《批踢踢實業坊》表特板上經常有網友分享各國正妹，甚至有些台灣女星從表特板發跡爆紅；近日有一名泰國正妹Nook因為臉蛋神似陳妍希，卻有超有料身材，穿上細肩帶衣服胸前兩球形狀全現形，側面照更出現不科學高度，立刻獲得「兇版陳妍希」封號。

泰國一名正妹網紅Nook有著天使臉蛋和魔鬼身材，經常透過IG分享展現自身優勢，還有經營抖音平台，拍攝各種俏皮可愛影片，受到不少網友喜愛；特別是Nook在IG上的美照幾乎走性感風格，穿著細肩帶居家服胸前兩球快掉出來，超巨形狀也全被看光。

Nook不科學身材引起網友熱烈討論。(圖/ 摘自Nook IG)

有網友將Nook照片分享到《批踢踢實業坊》表特板，立刻掀起暴動，「看臉有初戀的感覺，往下看受不了」、「這是兇版陳妍希」、「臉和奶都是極品」、「真的天使臉蛋魔鬼身材啊」、「側面高度太誇張，不可思議那種」、「兇！太兇！好兇啊」、「看IG什麼打扮都行啊，正翻」。

不過，有人發現Nook的IG上8年前照片和現在外貌有落差，不免抱持懷疑態度說，「會不會是修圖，8年前後差距有點大」、「胸部長太大，8年前看起來還好」、「看起來人都會變，而且變化不小」。