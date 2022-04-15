美3月工業生產月增0.9％ 優於市場預期 23:232022/04/15 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會15日公布，在汽車產能回升下，3月工業生產月增0.9％，遠優於市場預估的月增0.4％且連三月攀升。3月產能利用率從77.7％升至78.3％。儘管全球供應鏈持續受阻、原物料成本高漲，但占整體工業生產逾四分之三的製造業產出月增0.9％、維持成長動能。3月工業生產年增5.5％，以首季來看年增8.1％。 美國3月零售額低預期 上周初領失業救濟人數高預期 美國3月PPI年增11.2％ 增幅高於市場預期 #工業生產 #月增 #市場預期 #美國聯準會 #汽車產能 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸港觀盤－Fed加速緊縮 中國市場進入磨底階段 04:102022/04/15 全球財經 歐央決策聲明 重申QE退場後才會升息 03:292022/04/15 財經 美國加速升息 楊金龍：台灣不會等幅跟進 04:102022/04/14 財經焦點 操盤心法－指數波動 成長個股才是投資核心 04:102022/04/15 證券．權證 中鋼全面調漲5月份內銷盤價 平均漲幅2.95％ 15:322022/04/15 財經 升息環境下 科技龍頭股大幅勝出 04:102022/04/14 投資理財 股東會旺季到 鎖定雙高ETF 04:102022/04/14 投資理財 權證星光大道－漢磊 訂單能見度高 04:102022/04/14 證券．權證 通膨飆 ECB堅持QE退再升息 04:102022/04/15 全球財經 台美情況不同 升息不跟Fed同調 04:102022/04/14 財經要聞 瑞銀：上海封城將影響大陸4月進口 人民幣對美元將貶至6.5 12:022022/04/14 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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