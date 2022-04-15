美國聯準會15日公布，在汽車產能回升下，3月工業生產月增0.9％，遠優於市場預估的月增0.4％且連三月攀升。3月產能利用率從77.7％升至78.3％。儘管全球供應鏈持續受阻、原物料成本高漲，但占整體工業生產逾四分之三的製造業產出月增0.9％、維持成長動能。3月工業生產年增5.5％，以首季來看年增8.1％。