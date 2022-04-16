對於過去蘇聯瓦解後，北約已經不是在處理歐洲安全，而是要搞垮俄羅斯。前民進黨立委郭正亮直言，普丁還曾經天真的問，俄羅斯可否參加北約？普丁真的是「犯傻」，沒有假想敵怎麼可能成立集體安全組織？

對於北約與美國之間的關係，前民進黨立委郭正亮15日在中天電視《正常發揮》網路直播節目中分析，「北約」全稱叫做「北大西洋公約組織」，當初為何介入阿富汗戰爭？表示在改變性質，變成「攻擊性」的團體，這就是美國不拆散北約的原因。

郭正亮進一步說，因為美國透過北約可以把歐洲國家綁在裡面，整個國防預算事1兆1千億美元，俄羅斯是650億美元。美國覺得「好使」，歐洲不會有雜音。

過去蘇聯瓦解後，「華沙公約組織」就解散了，東歐各國陸續民主化，當時俄羅斯總統葉爾欽質疑，北約為何還要存在？普丁還天真問葉爾欽，俄羅斯可否參加北約？

郭正亮表示，北約最重要就是第5條，但蘇聯和華沙公約組織都瓦解了，假想敵是誰？所以怎可能讓俄羅斯加入北約？如果俄羅斯加入，歐洲就和平沒有冷戰了！

郭正亮直言，普丁真的是「犯傻」，沒有假想敵怎麼可能成立集體安全組織？集體安全組織就是要有對手，所以不斷塑造這種意識，不然東歐國家怎會有危機感？

郭正亮披露，烏克蘭在1991年想要參加北約的時候，但民調只有28％贊成，當時沒有這麼矛盾，但現在烏克蘭（支持參加北約）民調可能超過90％，這就是美國布局30年，完全改變烏克蘭地緣政治意識，可以說美國非常成功！

郭正亮強調，北約一開始假想敵設定就是俄羅斯，最後變成俄羅斯在哪裡，北約就在哪裡。北約已經不是在處理歐洲安全，是要搞垮俄羅斯。普丁自己也有責任，因為太天真了，以為歐洲世界大同了，但美國哪裡會希望歐洲大同！