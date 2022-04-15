隨著網際網路發達，臨時決定出遊也可至訂房平台線上訂房，不過有女網友抱怨，清明連假臨時決定和男友出遊，最後在某訂房平台訂了一間要價3200多元的房間，不料該房間與網站上的照片嚴重不符，讓她相當傻眼，房間照片曝光也遭網友吐槽，「這免費的我都不會住」。

一名女網友在爆料公社APP發文表示，清明連假期間臨時和男友決定到台南旅遊，儘管各大訂房平台因連假而一房難求，她仍在某訂房平台上訂了台南永康的「客廳房間」，2晚總價近3200元。

她提到，過去在國外也曾租過幾次把客廳隔間成住房的房間，除了沒有實體的牆及門以外，隱蔽性還是很好，不料這次卻踢到鐵板，訂到一間實際空間與照片嚴重不符的房間。

從她PO出的照片可見，所謂的房間，是用一片半透明的白色薄紗隔開的地舖，四周更擺滿了房東的個人物品。她也提到，她房間的位置連接著房東二樓的房間，也是通往廚房、浴室，大門的通道，所以房東進出房間時都得「路過」他們房間，還要避免踩到他們的腳。

隔天一早她向房東反應，要求退租，沒想到房東竟完全不覺得房間有任何問題，甚至不斷裝傻找理由拒絕退租，讓她氣憤投訴訂房平台，不料平台卻認為照片與實際無出入，後續答覆更是反反覆覆，讓她下定決心到網上曝光，避免更多無辜的人受害。

誇張房間曝光也引來網友吐槽，「這樣的環境也敢讓人住，真黑心」、「這已經是違法了吧」、「我怎麼感覺流浪漢的比較舒服」、「過夜型網咖都比這個強」、「這免費的我都不會住」、「3000多元可以找到比這更好的房間吧」、「慎選房源啊，一分錢一分貨」。