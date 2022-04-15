當前大陸上海、昆山、鄭州等多地頻傳疫情，並實施嚴格封控及檢測措施。未料15日晚間，陝西省西安市再傳疫情，西安市疫情防控指揮部決定從4月16日0時至19日24時，實行臨時性管控措施。

2021年12月23日，西安才因爆發疫情進行封城，直至今年1月23日才宣布解封，前後長達32天。由於西安是大陸汽車、半導體、航天航空產業重鎮，韓國企業三星集團與大陸汽車大廠比亞迪均在當地投資，封城期間也因此影響全球記憶體產業鏈供應與汽車生產。本次再傳疫情，格外引發外界與市場關注。

新浪財經報導「西安發布」微信公眾號15日援引西安市疫情防控指揮部消息，自4月2日發現省外輸入新冠肺炎陽性感染者以來，截至4月15日18時，西安累計發現本土陽性感染者43例，其中社會面發現5例，最近1例社會面病例為4月13日發現。本輪疫情為傳染性極強的Omicron變異毒株，社會面病例主要為貨運物流從業人員。

針對以上情況，西安疫情防控指揮部決定從4月16日0時至19日24時，實行臨時性管控措施，在儘量不影響社會正常生產生活秩序的前提下，進一步減少人員流動，降低交叉感染風險，爭取早日實現社會面動態清零。

西安官方表示，接下來全市社區（村）、單位人員非必要不外出，一般在社區內活動。企事業單位保持正常運轉，減少非必要外出和聚集，鼓勵支持員工居家辦公、遠端辦公。從嚴管控公共交通，計程車、網約車不出市運營。同時嚴控群體性活動，暫不舉辦大型會議、各類線下培訓。