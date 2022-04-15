男星鼓鼓（呂思緯）14日才在臉書透露確診康復消息，已健康返家，15日卻出現在台中某科技公司有多起確診病例的餐會出席名單中，掀起熱議；鼓鼓15日晚間透過臉書發聲闢謠後，台中市長盧秀燕也在底下留言道歉，他不僅謝謝市長，更大方邀請市長來看演唱會，被粉絲讚爆。

台中某科技公司9日在烏日區臻愛會館舉辦區塊鍊投資理財說明會，據傳當天有邀請多名藝人到場演出，出席名單中竟有14日才透露確診康復的男星鼓鼓，引起熱烈討論；從鼓鼓14日臉書發文得知，他接受兩個星期多的隔離，照理應該不能出席公開活動。

鼓鼓15日晚間透過臉書發聲闢謠後，台中市長盧秀燕也在底下留言道歉。(圖/ 摘自鼓鼓呂思緯臉書)

在被傳出有參加500人餐會後，鼓鼓稍早透過臉書回應，清楚列出時間線駁斥，「鼓鼓於4/6 PCR轉陽，4/7進入檢疫所隔離，4/13第二次採陰，已恢復健康， 4/14回到家繼續7天的自主管理」。9日鼓鼓還在檢疫所隔離，因此並無出席虛擬貨幣招商活動」；更強調照顧的醫護人員都可以作證，勸大家「切勿以訛傳訛」。

鼓鼓在臉書發聲闢謠後，台中市長盧秀燕也在底下留言道歉，並透露第一時間選擇在記者會公布該名單，主要是希望「防範未然」，對於造成鼓鼓困擾也很抱歉，還希望他年底來台中跨年表演；鼓鼓則更超暖地感謝市長關心，還大方地說，「台中跨年見，也邀請市長5/7來看我的演唱會」。