駐守烏克蘭東南港市馬立波（Mariupol）的烏軍11日晚間指控俄羅斯部隊使用不知名有毒物質，隨後網路上即盛傳俄軍使用化武，不過西方國家均持審慎、保留態度，指出需要進一步核實，專家也指出，遠距判斷是否動用化武有相當難度，加上戰火下武器爆炸本身就可能產生化學問題，以及烏方指控出現的症狀與已知神經毒劑產生的症狀並不相符，因此懷疑俄軍是否真的動用化武。
英國《衛報》（The Guardian）報導，11日晚間社群媒體上開始流傳俄軍在馬立波使用化武的消息，受害者出現呼吸衰竭症狀，甚至被診斷出「前庭無序綜合症」（vestibulo-atactic syndrome），這種症候群主要是內耳問題，導致患者暈眩，甚至會嘔吐、眼睛抽搐、失去平衡等。
12日，烏克蘭武裝團體「亞速營」（Azov Battalion）在Telegram帳號上公布不明有毒物質下3名受害者現身說法的影片，第一名中年男子描述看到「白色煙霧」從一座鋼鐵廠竄出，他說這股煙霧有「甜甜的味道」。男子自稱「馬上就感到不舒服」，出現耳鳴、心跳過速（tachycardia）等症狀，還倒下去。他也提到自己的母親失去知覺。
第2名受害者是一名在病床上的年邁女性，她抱怨至今仍無法走路。第3名受害者雙眼明顯發炎，他描述爆炸後出現煙霧，讓他呼吸困難、暈眩。
影片中一名指揮官總結俄軍使用了「有毒物質」或「會導致窒息的強烈有毒物質」，但他也坦承，無法進行毒物分析。亞速營的另一則貼文甚至也指出患者出現「前庭無序綜合症」。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）隨後表示，正在嚴肅看待俄軍使用化武的可能性。針對俄軍是否使用化武，美國、英國等態度謹慎，指出尚無法證實，強調還要進一步調查。
現居英國的化武專家卡賽塔（Dan Kaszeta）指出，現在要斷言馬立波發生什麼事還太早，他說遠距診斷一向相當困難，而且質疑為何在初步消息中會出現「前庭無序綜合症」等如此明確的醫學用詞。
他說以現有證據來看，仍不清楚是否使用了化學物質，更不用說是化學武器；此外，在交戰、攻打現場，本來就會有許多傳統、燃燒武器因為起火、爆炸而引發化學問題的情形。
調查網站「冒險者」（Bellingcat）創辦人希金斯（Eliot Higgins）也指出，影片中提及的所有症狀，都與他所知的任何神經毒劑引發的症狀不相符，沒有瞳孔收縮、放大或全抽搐等描述。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。