俄軍被控在馬立波使用化武。

駐守烏克蘭東南港市馬立波（Mariupol）的烏軍11日晚間指控俄羅斯部隊使用不知名有毒物質，隨後網路上即盛傳俄軍使用化武，不過西方國家均持審慎、保留態度，指出需要進一步核實，專家也指出，遠距判斷是否動用化武有相當難度，加上戰火下武器爆炸本身就可能產生化學問題，以及烏方指控出現的症狀與已知神經毒劑產生的症狀並不相符，因此懷疑俄軍是否真的動用化武。

英國《衛報》（The Guardian）報導，11日晚間社群媒體上開始流傳俄軍在馬立波使用化武的消息，受害者出現呼吸衰竭症狀，甚至被診斷出「前庭無序綜合症」（vestibulo-atactic syndrome），這種症候群主要是內耳問題，導致患者暈眩，甚至會嘔吐、眼睛抽搐、失去平衡等。

12日，烏克蘭武裝團體「亞速營」（Azov Battalion）在Telegram帳號上公布不明有毒物質下3名受害者現身說法的影片，第一名中年男子描述看到「白色煙霧」從一座鋼鐵廠竄出，他說這股煙霧有「甜甜的味道」。男子自稱「馬上就感到不舒服」，出現耳鳴、心跳過速（tachycardia）等症狀，還倒下去。他也提到自己的母親失去知覺。

第2名受害者是一名在病床上的年邁女性，她抱怨至今仍無法走路。第3名受害者雙眼明顯發炎，他描述爆炸後出現煙霧，讓他呼吸困難、暈眩。

影片中一名指揮官總結俄軍使用了「有毒物質」或「會導致窒息的強烈有毒物質」，但他也坦承，無法進行毒物分析。亞速營的另一則貼文甚至也指出患者出現「前庭無序綜合症」。

👆🏼It is clear now that the enemy used the poisonous substances or potent poisonous substances, mainly the suffocating ones. Their toxicological analysis is impossible. At the same time, the main task is to monitor the condition of personnel and possible consequences of poisoning. — АЗОВ (@Polk_Azov) April 12, 2022

烏克蘭指控俄軍在馬立波使用化武。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）隨後表示，正在嚴肅看待俄軍使用化武的可能性。針對俄軍是否使用化武，美國、英國等態度謹慎，指出尚無法證實，強調還要進一步調查。

現居英國的化武專家卡賽塔（Dan Kaszeta）指出，現在要斷言馬立波發生什麼事還太早，他說遠距診斷一向相當困難，而且質疑為何在初步消息中會出現「前庭無序綜合症」等如此明確的醫學用詞。

What we really have is people being dizzy. What we don't have is signs and symptoms (and any kind of medical diagnostics) that narrow the investigative focus to chemicals, let alone a specific chemical warfare agent. — Dan Kaszeta 🇺🇦 (@DanKaszeta) April 12, 2022

他說以現有證據來看，仍不清楚是否使用了化學物質，更不用說是化學武器；此外，在交戰、攻打現場，本來就會有許多傳統、燃燒武器因為起火、爆炸而引發化學問題的情形。

烏克蘭指控俄軍可能在馬立波（Mariupol）動用化武。（圖／路透社）

調查網站「冒險者」（Bellingcat）創辦人希金斯（Eliot Higgins）也指出，影片中提及的所有症狀，都與他所知的任何神經毒劑引發的症狀不相符，沒有瞳孔收縮、放大或全抽搐等描述。