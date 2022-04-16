目前在股市找不到令人興奮的事物！」這是華倫．巴菲特（Warren Buffett）在今年二月下旬發布的股東信中提到，不過根據巴菲特旗下所執掌的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）在四月六日提交給美國證管會（ＳＥＣ）最新的文件顯示，波克夏近日分批買進老牌個人電腦和印表機生產商惠普（ＨＰ）股票約一一○○萬股，總持股數達到約一．二一億股，相當於握有惠普十一．四％左右股權，持股比例一舉超過先鋒基金（Vanguard），成為惠普第一大股東，而在當前電腦（ＰＣ）市場面臨許多雜音的時期，巴菲特此時大出手，背後的動機確實耐人尋味。

惠普現金流充足

巴菲特一向擅長挑選價值低估股票，長期持有並獲利，旗下的波克夏持股以穩健、安全的長期投資標的著稱，包括蘋果（Apple）、美國銀行（Bank of America）、美國運通（American Express）可口可樂（Coca-Cola）等世界級企業，此次大動作加碼惠普，更是讓惠普成為波克夏持股比重第二大的科技公司，僅次於蘋果；而擁有「股神」的加持，激勵惠普的股價在四月七日跳空高開將近十二％，盤中股價最高來到四一．四七 美元，在一天當中，最高漲幅接近十九％，終場收在四○．○六美元，大漲十四％，創下二○二○年三月以來最大收盤漲幅，推升惠普市值升至四八．五億美元；若按照惠普六日收盤價三四．九一美元來看，持股價值約四二億美元；換句話說，巴菲特在買進惠普僅短短一日，就賺進了六．五億美元，約一八七億台幣。

和身為科技巨頭的蘋果相比，惠普可以說是屬於價值型公司。從惠普的營運來看，表現相當穩健，受惠強勁的ＰＣ業務支撐，二一年營收六三四億美元，成長十二％，淨利達六五億美元，成長一二八％，二二年會計年度第一季財報也優於市場預期，營收年增八．八％、至一七○億美元，ＥＰＳ一．一美元。

另一方面，惠普有穩定又充足的自由現金流，在過去五年的平均值接近四○億美元，且未來還有可能會繼續增加，CFRA Research分析師認為惠普有望每年創造至少四五億美元的自由現金流，並將全數返還給股東，不僅如此，惠普也連續十三年提高股息，近一年來的股息率超過二％，綜合股東收益率高達二一．九％。

值得注意的是，惠普在財報中除了調升全年獲利展望外，同時也宣布正以買回股票和發放股利的形式返還給股東。（全文未完）

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