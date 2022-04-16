三月專欄提到布蘭特油期的140美元和2020年疫情初爆發美國輕原油的-40美元是同一件事，代表物極必反的兩頭。而全球股市也在這種氛圍下在三月中陸續見到短底，台股對應的則是16764。

但三月中後的台股歷經一個月時間，並沒有快速脫離該低點，而量價背離與外資賣超仍不斷見到，這到底意味著什麼？

一切，都是選舉惹的禍

疫情到底會不會是黑天鵝？如果是，為何只有中國做清零動作，歐美日韓及台灣皆放任讓它一次爆？其實各國共識都是病毒流感化，因為第三劑施打率超過五成，重症比例不到1%(台灣更只有0.3%不到)，但中國目前外有中美關係惡化、內有黨內派系鬥爭，故兩會後唯一施政的方向只剩對抗疫情一途而已。

但因為這不是全球的共同恐慌，自然沒有成為黑天鵝的道理。唯上海、昆山、深圳三地是台廠生產重鎮，多少會影響台廠三、四月營收，但從三月營收公布的數字來看，相關公司與原先預期減幅皆不到一成，可見台廠在全球供應鏈的調配是有預防經驗，況者這些遞延的營收累積到五月出貨，可視為短空中多。

至於美國的通膨是否真的危如累卵？大家觀察聯準會去(2021)年的鴿派立場與今年的鷹派發言，一年之間核心通膨率真的到FED無法容忍的程度？筆者倒認為通膨是全球現象，但唯獨美國用力打壓，若不是民主黨為十一月大選的票倉交代，實在找不出其他理由。但美股習慣了寬鬆資金下由奢返儉難，對升息與縮表激烈的反應，真正等到五月縮表時，反而利空實現與利空出盡的可能性極高。

與獸同行，與毒共存：

通膨怪獸、新冠病毒，充其量只是全球股市的灰犀牛，壓縮時間不會超過四月，因為以台股的波浪結構而論，Ｃ波的延伸波在四月也到了竭盡的時刻(見附圖)。

最後的壓縮時間，如何利用市場人心動盪期，與灰犀牛共舞，針對接下來不管題材、成長動能、技術與籌碼四個面向的一時之選，不妨做以下的觀察：

「中探針」(6217)

此股去年受惠高階封裝對探針卡的升級需求，獲利已從前年的1.48元成長至2.7元，成長率82%。今年因新切入三大領域：MacBook Air MagSafe、TESLA以及Gogoro，獲利可望再從去年的2.7元成長至今年的4.5元，成長率67%，高於整體電子產業平均獲利成長9%水準甚多。而目前本益比以四月八日收盤計算為十三倍，在高成長電子股中實屬偏低。同時投信持股2,035張約3.08%水位，剛跨過認養門檻，隨時有為第二季加碼作帳的機會。

細論第一大商機：一如大家所知，APPLE iPhone SE在第一季因為中國疫情封城及關閉門市影響，亞洲連帶全球的出貨量勢必下修，外資圈已調整全年出貨量1500~2000萬支的偏低水平；而MacBook Pro在2020~2021年基期墊高下，今年成長率亦僅個位數。眼下APPLE只好改弦易轍，將成長動能移往基期及價格皆較低的MacBook Air發展，升級配備MagSafe磁吸無線充電系統，試圖挽回今年頹勢，而其中連接器的認證新廠之一，就是中探針。

再看第二大商機：隨著俄烏戰爭及油價墊高下，TESLA在第一季繳出三十一萬輛以上的亮麗成績單，今年交車量可望挑戰倍增的一百萬輛之上。但供應鏈目前緊俏外，加上超級充電站可望開放給其他廠牌電動車使用，二者同時推升充電樁需求，台廠新增的供應鏈名單中就有中探針。

最後則是第三大商機：電動機車是繼電動車外另一大全球趨勢，又以Gogoro為其中翹楚。Gogoro先前進軍印尼，和當地科技龍頭Gojek推動試點計畫，三月底更透過在美掛牌加速擴展包括中國、印度和印尼全球前三大機車大國市場。而Gogoro充電樁剛採用中探針的充電用針，伴隨Gogoro進軍印度間接拿到印度最大叫車系統Ola充電樁訂單。

除了上述三大商機外，由於蘋果之外的Android陣營手機廠推出的TWS耳機，都採用彈簧針充電設計，所以中探針已打進華為、小米等非蘋陣營手機供應鏈，算是加分項目。

此股在3/17~3/28出現罕見的日線八連紅，是相當重要的技術面基石，並成為突破去年十一月在65.3元的壓力的重要關鍵。

本文作者:林友銘

(本文摘自《理財周刊1129期》)