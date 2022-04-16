科學家首次在人類血液中，發現寶特瓶原料的塑膠微粒！荷蘭研究人員在《 Environment International 》雜誌發表一項研究，科學家首度在人類血液中發現塑膠微粒，也就是直徑小於 5 毫米的微小塑膠碎片，有些甚至小到肉眼看不到。

在自然界的高山、海洋、空氣、土壤以及食物鏈中，地球上幾乎所有地方，都存在這種微小塑膠微粒的蹤跡。過去科學家也曾在人類大腦、腸道、未出生嬰兒的胎盤、成人與嬰兒的糞便中發現過塑膠微粒，然而這是首次證明它們存在於人體血液中。

研究人員測試了 5 種塑膠，包括聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA)、聚丙烯 (PP)、聚苯乙烯 (PS)、聚乙烯 (PE) 和聚對苯二甲酸乙二醇酯 (PET)，並分析了來自 22 名健康成年的匿名捐獻血液樣本。

結果發現有 17 名受測者（高達 77.2%）的樣本檢測出可量化數量的（血液中 1.6 µg/ml）塑膠微粒，科學家表示這項結果「非常令人擔憂」。其中 50% 的血液樣本含有聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET），也就是寶特瓶的原料，是生活中常見的塑膠類型。

●塑膠微粒隨血液運行全身，在肺部深處發現

更驚人的是，日前英國的研究團隊發表於《Science of the Total Environment》期刊，從 13 名手術患者手術部位旁的健康肺組織取得樣本，分析小至 0.003 公釐的顆粒，在其中 11 例發現塑膠微粒，再利用光譜學技術來辨識塑膠的類型，發現最多的是用於塑膠包裝和管材上的聚丙烯（PP），以及寶特瓶的原料 PET。

在人體血液中檢測到塑膠微粒，表示塑膠微粒可以隨血液運行全身，並可能滯留在器官中，雖然目前對健康的影響尚不明確，但新研究的資深作者 Laura Sadofsky 說：「在肺部深處區域發現這麼多塑膠微粒顛覆了我們過去的認知，我們原本認為如此大小的顆粒會在進入這麼深且細的氣管之前就被過濾掉。」

Sadofsky 也表示，這些研究資料對空氣污染、塑膠微粒和人類健康的研究領域來說，是相當重要的進展，可用於為實驗室創造更接近真實狀況的條件，幫助確認塑膠微粒對健康的影響。

此外，過去曾有兩項研究發現，驗屍過程中採集的肺部組織，含有塑膠微粒的比例同樣很高。如 2021 年巴西一項驗屍樣本研究發現，分析 20 人中有 13 人體內存在塑膠微粒；而 1998 年美國對肺癌患者進行的一項研究，在超過 100 多個樣本中發現了塑膠微粒和植物的纖維（如棉花、亞麻）。在癌組織中，97% 的樣本含有這些纖維，在非癌組織中，83% 遭到纖維污染。

近期的兩項研究，是科學家們首次在人體血液與肺部深處發現了塑膠微粒，因此迫切需要更詳細地探索與分析，來釐清塑膠微粒和奈米塑膠如何影響人體，如它們是否通過血腦屏障 (blood brain barrier, BBB)？這些含量是否高到足以引發疾病？它們是否以及如何轉化細胞和誘導致癌作用，尤其當現代塑膠產品呈指數型增長，都需要更多的實驗與驗證，才能找出答案。