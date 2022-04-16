一般認為攝護腺癌是非常溫和的癌症，不過一旦進入晚期，病人的疼痛無法想像，且沒有特別有效的藥物。但近來在動物研究中發現一線曙光，一種稱為「調節性T細胞」（Tregs）的特殊白細胞，被發現有助逆轉癌細胞對免疫系統的欺騙。

癌細胞之所以能躲過人體免疫系統的攻擊持續壯大，醫界認為是因癌細胞有一系列狡猾的技巧，得以騙過免疫系統的偵測，甚至發展出特殊方法，讓免疫細胞把它們錯認為「自己人」，以躲過免疫系統的攻擊。

●調節性T細胞功效大

調節性T細胞具有將人體細胞標記為「自我」的重要功用，讓免疫系統不會把自體細胞錯認為外來物而加以攻擊。癌細胞就是透過劫持調節性T細胞標記自我的機制，誘使Tregs將它們標記成「自己人」，而躲過其他免疫細胞的攻擊。

研究人員反覆研究發現，在醫學稱為「腫瘤浸潤過程」中，癌細胞周圍會有過多的Tregs保護癌病灶，甚至會誤導免疫系統，把想攻擊癌細胞的T細胞視為外來物並轉而攻擊它們。

●治療攝護腺癌新發現

狗是動物中攝護腺癌臨床特徵和人類最接近的，日本東京大學的研究人員，在狗的攝護腺研究出Tregs浸潤的分子機制，也利用狗進行抗Tregs的免疫治療模式應證，發現一種mogamulizumab的抗體藥物，可阻斷CCR4受體，這個受體能讓攝護腺癌細胞產生調節性T細胞。

用藥治療的狗，其調節T細胞循環水平低，存活時間更長，且幾乎沒有不良副作用。若成功，未來這或許會成為治療攝護腺癌的新藥，讓末期攝護腺癌治療有更好的選擇。