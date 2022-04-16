台灣賽車教父「廖老大」廖志賢4月初以親手改裝的奧迪TT RS跑出0到400公尺加速8.72秒的成績，擊敗大陸網紅杰尼龜「HG杰爺」的8.93秒，打臉杰爺嗆台灣沒有快車的言論而聲名大噪。廖老大平時常開直播分享自己的理念與想法，日前他聊到對學業與就業的見解，爆料不愛讀書的外甥，高中畢業開始學一技之長，26歲就擁有1間千萬房與2台車，讓他相當驕傲，廖老大也直言，「最窮的就是念大學的。」

廖老大在直播中分享外甥的案例，透露外甥年輕時不喜歡讀書，希望當黑手，但這樣的想法讓家人相當擔心，過程中只有廖老大力挺他，並建議外甥學摩托車要學改裝比較好賺，外甥也因此踏入改車行業。

結果，外甥只拜師學3、4年就獨立當老闆，後來改車僅3年多就買上千萬的房子，還購入保時捷和賓士等高級車，讓他相當驚訝並驕傲；廖老大也舉外甥女的案例，直言，「大學畢業卻受僱於人，不如去學專業技能。」

廖老大認為，有一技之長不會輸，最窮的就是讀大學的，但他也強調，「讀書不是不好，但是早知道要學做工，就不要讀大學，讀大學變高不成低不就。」

此番言論引起PTT網友們熱烈討論，正反兩派各有不同意見，支持廖老大的網友認為，「重點在一技之長，比廢物大學畢業有用多了」、「陳昭榮也叫兒子不用念大學去公司上班」、「賽車手要會的也跟大學無關」、「人家高中畢業會的搞不好比大學畢業還多。」

持反對意見的網友們則點出，「生平最看不起說讀書沒用的，讀書真沒用，還不滾回去過工業革命之前的生活」、「現在是有錢人說的會就能被當聖旨？」、「如果他兒子能讀建中，他還不會讓他去，講那些」、「看他的美學就知道，讀書跟文化是很重要的東西」、「如果老爸不夠力，念書算是比較容易翻身的途徑。」