4月6日，長榮國際召開改選後第一次董事會，「弟弟派」推舉的鄭深池出任董事長，正式讓長榮大哥張國華主導六年的時代畫下句點，接下來恐怕免不了一連串的經營權爭奪，除了6月10日將登場的長榮鋼鐵改選外，預計6月13日舉行的長榮國際股東會，也成為另一關注焦點。

長榮國際是長榮集團的控股公司，雖然董監改選結果底定，新任董事長也已選出，但股東會議案中的「股利分配」承認案，卻存在新的變數。

時間回到2月25日長榮國際改選變天後，張國華為首的「哥哥派」，以及張榮發二子張國明、三子張國政為首的「弟弟派」，自此進入後續攻防的近身肉搏戰，而當時仍有主導地位的「哥哥派」，在3月間兩家公司董事會的兩項決策，則被認為是為後續經營權保衛戰做出先行應對。

主場最終日 大哥派強勢配息

3月21日長榮鋼鐵公告，將原訂11月登場的長榮鋼鐵改選，提前在6月10日股東會進行。而3月22日是長榮國際當屆董事任期尾聲，被稱為「哥哥派最後主場」，在當天的長榮國際董事會中，則將原訂每股配發現金股利10元，加碼到27.5元。

若以已發行股數4億股來計算，長榮國際將要配出110億元的現金股利。這意味著，長榮國際原先未分配盈餘兩百多億元的小金庫，將因為配息而少了一半，削弱長榮國際未來發動買股的實力。

「在弟弟派正式掌握長榮國際後，很可能會在股東會否決配發27.5元的提案。」熟悉經營權的律師分析，以長榮國際持股來看，張國華、張國明與張國政各持股18％，弟弟派掌握的張榮發慈善基金會持有5％，而大哥掌握的張榮發文教基金會持股28.8％，「配息出去，等於上百億元的現金分配到各兄弟的手裡，對弟弟派來說，不如否決高股利政策，守住金庫，集中力量為明年將改選的長榮航空、長榮海運備戰。」

另一方面，哥哥派將長榮鋼鐵改選時間提前，也被認為是「預防弟弟派利用長榮國際資金買股」的一招。律師指出，6月10日將改選的長榮鋼鐵，其停止過戶日為4月12日，即使目前弟弟派執掌長榮國際，也沒有充裕的時間在長榮鋼鐵股權上加碼。