原本只是一家台北東區的街邊燒肉店，如今已是規模僅次於乾杯的台灣連鎖燒肉二哥，吳念忠是如何帶領胡同燒肉一步步走向資本市場？

4月13日，在海內外擁有30家門市的台灣本土燒肉品牌「橘焱胡同餐飲集團」，正式在興櫃掛牌。

這是繼2016年以日式燒肉連鎖餐廳起家的乾杯集團後，第二家投入資本市場的燒肉業者，也象徵台灣燒肉產業邁入新的發展階段。

翻開財報，疫情最嚴峻的2020年和2021年，胡同營收仍逆勢交出6.8億元和6.26億元，以及每股稅後純益（EPS）2.0元和0.81元連續兩年都賺錢的成績。目前，包括能率集團、星宇航空董事長張國煒，都是這家「台灣連鎖燒肉二哥」的股東。

打造出胡同的關鍵推手，現年42歲的橘焱胡同餐飲集團創辦人吳念忠，最早是餐飲素人創業。

定位精準 走精緻路線黏白領

時間回到2005年，剛從輔大體育系畢業的吳念忠，在佳姿健身房擔任經理。後來公司倒閉，失業的他，在友人邀請下，「梭哈」存下的90萬元積蓄，在台北東區開了第一家胡同燒肉夜食居酒屋，歸零從修清肉品學起。

隔年，吳念忠買下合夥人手中股份，正式從股東兼員工，成為負責人。「那時候只想著要怎麼活下去，隔年有沒有辦法多開一家分店。」他語帶無奈。

他直言，燒肉並不如外界想像好做，光培養一個會分切肉、跟客人互動的員工至少就得花1年，因此在剛接下公司時，就連烤網都得自己刷。

所幸，吳念忠在創辦胡同初期就觀察到，市面上的日式燒肉都鎖定年輕客群，門店氛圍營造主要以辦活動炒熱氣氛為主，少有精緻、私密性高的服務。

因此，他推出當時市面上少見的吧台燒肉模式，除了提供高端食材，還有專人燒烤，店員適時說菜、像朋友一樣跟客人聊天的體驗，很快就吸引了一群30到45歲、稍有經濟能力的白領上班族客群。2007年，胡同單店年營業額達到2400萬元，而且當年就獲利。