應該見過一群人在公園裡練習太極拳，看來動作緩慢而飄忽、沒有重量又低強度，與現在大多數強調快速、劇烈有氧或重量訓練的運動完全不同。但近年諸多研究都發現，太極拳看似普通，卻對促進身心健康有全面助益，像是和緩情緒、調節呼吸及心肺功能、強化核心肌群、鍛鍊平衡感，對不適合高強度運動者更有實際幫助。最新研究更顯示，即便已經中風的患者，在復健期間若能加入太極拳，即使是坐式太極招式，也有助復原患者雙手功能及平衡感。

●時代雜誌：太極是「最完美的運動」

早在20年前，時代雜誌就曾以「最完美的運動」為文介紹太極拳。隨著時間推移，越來越多的各國研究提出更多數據，認為太極拳對身體有諸多長期好處。

素有「醫界葉問」稱號的花蓮慈濟醫院副院長兼中醫部部主任何宗融醫師指出，國際醫學期刊曾刊出關於太極拳與醫學影響的相關論文至少500篇，內容從太極拳預防老人跌倒、促進心肺功能，增加呼吸時的血氧量、降低因步態不穩而跌倒的機率，到減緩疼痛、疲勞、焦慮、降血壓、預防心血管疾病等，洋洋灑灑的各種研究報告，凸顯太極拳的柔和力量。

太極拳的功效。(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●有效舒緩交感神經系統 助延年益壽

根據《美國流行病學雜誌》上的另一項研究指出，練太極拳對交感神經系統具舒緩作用，可以改善心肺的健康和耐力，尤其對於不適合高強度運動的心血管慢性病患者來說，太極幾乎與慢跑、健走一樣有效卻更安全，有助降低患者猝死風險。

●中風患者復健 坐式太極助恢復雙手功能

近期《美國心臟協會》也刊登一項中國大陸的研究，發現坐式太極拳可以幫助中風患者強化上肢力量和平衡感，並有助於緩解憂鬱症狀，削減患者對「可能跌倒」的恐懼。

英國伯恩茅斯大學的研究報告更指出，固定練習太極拳，可以幫助改善帕金森氏症患者走路步伐小、易跌倒、身體顫抖等動作症狀；若是日常步履蹣跚、腳步無力的長者，鍛練太極拳時必須的馬步、重心挪移等動作，都有助強化核心與下肢，大減跌倒導致失能的危機。

專家指出，太極拳的效果並非一蹴可幾，除了動作與調息必須正確之外，保持規律鍛鍊也是效果關鍵。建議每周至少要練1-3次，最好配合溫和日照，選在晨間或午前；練習的場地則以空氣流通的自然戶外最佳，若在室內務必保持空氣流通，因為太極拳也講究調理氣息，避免選在馬路旁或吵雜地點。