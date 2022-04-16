法國總統大選首輪投票在4月10日登場，中間派的現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）贏得27.8％的選票，僅以約4％微小差距，險勝極右派候選人勒龐（Marine Le Pen）的23.1％，這是繼2017年上次選舉後，兩人第二次殺入第二輪決賽。

然而，當時馬克宏以66％選票對勒龐的34％，取得壓倒性勝利；這回戰況卻陷入膠著。極右派支持率急起直追，顯示身為歐洲中心的法國，正走向極端，對西方民主世界恐怕並是一記毀滅性打擊。

法國的分裂，恐怕也撕毀西方

《路透社》形容，兩周後、4月24日的決賽，將是法國的親歐洲經濟自由主義，與極右派民族主義的對決。

《紐約時報》指出，勒龐受益於法國人民對物價飆漲、安全和移民的普遍不滿。她與歐盟堅定的擁護者馬克宏相反，主張限制移民和外國人的權利，禁止穆斯林女性在公共場所戴面紗，同時保護法國工業，拒絕服從她認為有損法國利益的歐盟法規。

甚至，勒龐與普欽（Vladimir Putin）關係密切，拜登政府擔心，她的勝選恐怕會讓北約（NATO）動搖瓦解——偏偏此刻是法國領導力的特別關鍵時刻，國際政治正動盪，英國脫歐、德國前總理梅克爾（Angela Merkel）卸任，烏克蘭戰火短期內無法停歇，法國能否帶領歐洲以及西方聯盟，大家都在關注。

勒龐的強勁表現，是來自歐洲中心的警告：人民對政治變革感到絕望、對民主失去信心，還有烏克蘭戰爭的連鎖效應發酵中。

《金融時報》分析，法國戰後民主的左右派之爭，已經徹底被自由主義與民粹主義的分裂所取代，這道裂痕不只把許多法國人推向極端政治，還催生了英國脫歐、美國前總統川普（Donald Trump）以及匈牙利的極右派總理奧班（Viktor Orban）等強人崛起。

左派選民成關鍵，極右派仍可能逆轉勝

根據《經濟學人》模型預測，馬克宏仍有很大機會連任，其勝率達74％，而勒龐僅有26％，但更嚴峻的問題，是法國社會瀰漫著緊張與叛逆的氛圍，馬克宏必須竭力拉攏失望的中間偏右與偏左選民。

從法國傳統兩大黨的表現可見一斑。右派共和黨（LR）候選人佩克雷斯（Valérie Pécresse）和現為巴黎市長的社會黨（PS）伊達戈（Anne Hidalgo），兩人這次獲得的選票不及5％門檻，連選舉費用都拿不到。

左派選民，尤其是決戰的關鍵。沒能進入決賽的左派總統候選人紛紛呼籲選民投給馬克宏，以抵制勒龐進入愛麗舍宮，包含社會黨伊達戈、綠黨雅多（Yannick Jadot）、與共產黨魯塞爾（Fabien Roussel）。其中呼聲最高、以22％選票拿下第三名的極左派候選人梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon），雖無表態支持馬克宏，卻是堅決反對勒龐。

愛麗舍宮保衛戰是否會出現逆轉？法國民調機構IFOP的調查預測，馬克宏將在最終選戰，以51％的得票率擊敗勒龐的49％，《路透社》指出其差距之小，代表任一方的勝選都落於誤差範圍之中。

戰時領袖的形象已不可靠，更沒有自滿的餘地，馬克宏以英國脫歐為例，提醒支持者：「看起來不太可能的事情，實際上都發生了。」