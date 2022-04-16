沒有接種疫苗的未成年人口，特別是兒童，成為疫情主要的流行族群。在國外，兒童確診症狀比流感更嚴重，但重症、死亡率卻偏低，專家指出可能的原因。

隨著成年人逐漸接種2劑、3劑疫苗，尚未獲得免疫保護的未成年族群，確診比例也上揚。國內兒童確診數竄升，且症狀明顯。在台灣，19歲以下確診人口已超過千例。專家示警，兒童將會成為疫情的主流，新冠肺炎在未成年人口間更為流行。

●日本國小生單月5萬確診、韓9歲以下半數染疫

自從去年（2021）9月初至今，美國共有760萬名兒童確診，佔總人口高達19%。在英國，5～11歲的兒童每10人約就有1人確診，是所有年齡層中比例最高的，直到近期才有趨緩之勢。

日本的兒童確診數同樣驚人。今年（2022）1月期間，共有9.8萬名未成年人確診，當中5.1萬人是國小生，1.8萬人是國中生，2.4萬人是高中生，以及3,576名幼兒園孩童、998名特教學校學生。

在韓國，孩童確診機率也相當高。《韓聯社》報導，韓國疾病管理廳最新統計，9歲以下孩童半數都已感染新冠肺炎。截至4月9日，9歲以下確診數來到188萬餘人，等於每10萬人就有5萬多人確診。這個數字比起其他年齡層還要高。10～19歲人口的染疫比例，則是第二高，每10萬人有4.3萬人確診。

●兒童感染症狀嚴重 但不易重症與這原因有關

在香港，兒童染疫後實際死亡、演變為重症的情形，與確診數相較可謂罕見。《CNN報導》，2月，香港疫情最嚴峻期間，有多達1,147名兒童住院，最終4人死亡，全都不滿10歲。

其他地區現象雷同。根據各國消息，兒童確診大多是輕症（沒有呼吸困難、肺部嚴重損傷等）。英國感染協會《感染雜誌》一則研究指出，與成人相較，孩童染疫更容易出現無症狀或輕症，也較不容易演變為重症、住院、或死亡。

《感染雜誌》的研究統計，住院的孩童當中，僅10%有肺炎腫（且過半數發生在Alpha病毒流行期間），12～18歲青少年則有約60%出現併發症。調查期間接受氧氣補給、加強照護的未成年人都極少，且無人死亡。

不少研究都在探討孩童為什麼重症率沒有特別高。有專家發現，孩童跟成人的免疫系統有著重大差別，在小孩身上，免疫反應更強大、先天免疫反應更好，能在感染初期就迅速散佈有抗病毒能力的蛋白質「干擾素」，立即遏止病毒複製。

漢堡應用科學大學流行病學教授賴因耶斯（Ralf Reintjes）指出，孩童在1～12歲的階段非常容易生病，但這也讓他們的免疫系統受到密集的訓練，隨時處於備戰狀態，免疫反應自然更佳。卡迪夫大學榮譽顧問醫師佛里德曼（Andrew Freedman）說，這個現象不只發生在新冠肺炎，過去許多疾病如A型肝炎、第四型人類皰疹病毒流行期間，孩童也比成人表現出更優質的免疫力。

然而，孩童確診症狀雖不嚴重，但早前在香港的研究指出，孩童確診Omicron亞型變種BA.2，比起流感的症狀更嚴重。此外，孩童確診也容易併發多系統發炎症候群（MIS-C），造成不適，症狀包括：

1.腹痛／腹瀉

2. 胸悶／胸痛

3.眼球發紅（缺氧）

4. 頭痛／脖頸痠痛

5. 低血壓

6.全身疲倦感

7.紅疹

8.嘔吐

●家戶傳染風險高 兒童扮演關鍵傳播者

前臺大醫院感染科醫師林氏璧過去指出，孩童的呼吸道比大人狹窄，所以感染Omicron後容易發炎腫脹，會出現咳嗽、打噴嚏等明顯的上呼吸道症狀。相比之下，過去的Alpha、Delta病毒，主要感染深及肺部，症狀多是肺部受損的症狀。

《加拿大醫學協會期刊》的研究指出，疫情演變至今，家戶中的傳染力最驚人，雖然孩童的傳播力沒有特別高，但兒童和成人從帶原者身上感染病毒的風險是相同的。換言之，只要家裡有確診者，大人、小孩確診的風險一樣，據該研究統計，有半數感染都是來自家戶傳染。

主因在於，孩童的社區活動力較大，在學校不容易保持社交距離，也很難遵守隨時洗手消毒、不觸碰身邊物品等衛生習慣，在群體間更容易相互傳染，並傳染給父母或其他家人。

兒童確診怎麼辦？

1. 觀察症狀：如果孩子起床時出現上呼吸道症狀，比如不停打噴嚏、流鼻水，建議先讓小孩待在家裡。費城兒童醫院（Children's Hospital of Philadelphia）疫苗教育中心主任醫師奧菲特（Paul Offit）建議，一觀察到上呼吸道症狀，最好立即前往篩檢，以策安全。

2. 等候篩檢：篩檢結果還沒出爐前，即便孩子的症狀趨緩了，也不該貿然鬆懈防疫措施；又，如果篩檢後採陰，經醫師診斷只是感冒，但孩子的感冒症狀還沒消失，也請讓小孩留在家休息，等病全好了再回學校。

3. 掌握症狀：如果孩子不幸確診，但為輕症、採居家隔離觀察，應該確保孩子攝取充足的水分，最重要是密切掌握外顯徵兆、呼吸狀態的改變。要是孩子舉止出現異狀、症狀加劇，就應重新評估是否送醫。

4. 居家環境：孩子確診在家隔離，每個在家的人除了吃飯、睡覺以外，都應該戴好口罩，降低成員間病毒交換的風險。打開窗戶、電扇，儘量讓屋內空氣流通；使用空氣清淨機，也有助於消滅空氣中的病毒。如果情況允許，應讓確診的孩子自己使用一間浴廁。由於醫師不建議睡覺時戴口罩，若不得已與確診的孩子同床，應確保空氣流通、避免與孩子面對面。