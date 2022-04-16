印度神童阿南德今年罕見透露3個關鍵日，分別為3月16日，以及4月4日和13日，預料將有大事發生。港媒日前針對預言撰文指，當天雖無大事發生，但上海、台灣近期疫情升溫，前者作為大陸經濟龍頭，半封城的狀態，許多企業停工停產，對全球經濟有重大影響；而後者為晶圓代工重鎮，若疫情失控，對全球股市、經濟都會有重大衝擊。

阿南德多次就疫情、經濟等多層面預言國際情勢，今年點出3個關鍵日，其中3月16日，日本福島發生7.3級強震，但沒有造成大規模災情；4月4日，阿南德預料原本的危機將再度擴大，然當天國際未見特殊變化，台灣除了疫情爆發外也無大事發生，且確診數激增亦非一日之寒，確診病例從3月底就開始驟增。

至於本周三（4月13日），當天台灣、國際上都沒有大事發生，台灣確診數與日俱增，也非在當天出現轉折。

港媒東網指出，全球經濟核爆威脅可能就發生在上海或台灣。4月13日雖不見有大事發生，但也有可取之處。上海和台灣紛紛創下單日確診新高紀錄；上海是大陸經濟龍頭，目前處於半封城狀態，企業停工停產，影響大陸，甚至是全球供應鏈及經濟復甦。

而台灣作為全球晶片供應重鎮，鑒於晶片對製造業的重要性，許多產業都需要台積電、聯發科的產品，「若台灣疫情如香港般一發不可收拾，屆時對環球股市、經濟都有重大衝擊」。

另外，阿南德曾預言，疫情將重挫全球經濟，且3、4月會是最嚴峻時期，白銀和黃金會是今年表現最亮眼的資產。而近期黃金和白銀確實不斷上漲，黃金期貨價格連續多個交易日上漲，15日報每盎司1972美元；白銀期貨價格走勢與黃金相仿，來到每盎司25.8美元。

不過金價在未來也有著許多不確定性，Kitco News報導，Gainesville Coins貴金屬專家米爾曼（Everett Millman）表示，俄烏戰爭下投資人避險情緒高升，促使金價走高，下個月可能會觸及每盎司2000美元，但同時，美元強勢的表現，也是令金價承壓，難以向上突破的原因；此外，如果俄烏之間出現曙光或是通膨預期緩解，金價可能回落每盎司1900美元的價位。