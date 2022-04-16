政府打炒房風聲鶴唳，日前拍板預售屋禁換約，違者最高可罰5千萬，震撼房地產市場。一名網友在去年消息傳出前，下160萬斡旋金追高買一間預售屋，但之後驚覺房價漲幅稍緩，實價登錄大多已經低於買進的價位，令他萌生退意，詢問是否斡旋金全部拿不回來？底下網友看了紛紛搖頭，「要有全賠的心理準備」、「沒救了」。

這名網友在PTT房屋板發文，他去年在預售屋禁換約風聲傳出前，追高購買一間總價約1800萬的預售屋；當時房仲表示，屋主擔心會反悔，建議給160萬斡旋金，其中5萬是現金，155萬簽本票，2%服務費約36萬另計。

當下的他認為房價會一路上漲，不假思索地直接簽下去，給了斡旋金，屋主也已經簽名，約定今年5月換約；然而，預售屋禁止換約政策出台，他發現該地區房價出現緩漲，且從實價登錄顯示，大部分低於當時他買進的價位。

他表示，當時幫忙出錢的長輩，起初也都不太看好這個決定，近期再度詢問能不能不要買，讓他下定決心違約不買，但又擔心雙方已簽定斡旋書，「沒有另外簽合約的情況下，買方違約, 是否需要賠全部斡旋金，以及36萬服務費」。

貼文曝光後，網友也沒有其他辦法，坦言如果違約只能認賠斡旋金，「要有全賠的心理準備」、「如果我是賣家，爽賺160萬」、「訂金160萬，一定是要賠」、「斡旋下160的時候，就要想清楚了」、「直接賠160萬」、「160萬學一課」、「沒救了」、「傻了才違約，現賠160萬」。

另外，有人點出斡旋金高得不合理，原PO可能是被房仲誆騙，「斡旋這麼高，你被騙吧」、「斡旋160，房仲真的很爛」、「斡旋160萬，你被房仲耍了」、「斡旋沒有多付的，你看聽房仲的話吃羹了吼」、「哪個房仲要這樣出的，直接黑單啦」、「房仲叫你下160，是怕你反悔」。