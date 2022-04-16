據「西安發佈」微信公眾號15日晚間消息，市疫情防控指揮部決定從4月16日0時至19日24時，實行臨時性管控措施，全市社區（村）、單位人員非必要不外出，非必要不來（返）西安，在儘量不影響社會正常生產生活秩序的前提下，進一步減少人員流動，包含降低交叉感染風險，爭取早日實現社會面動態清零。

統計截至15日晚間6時，西安市累計發現本土陽性感染者43例，其中社會面發現5例，最近1例社會面病例為4月13日發現。市疫情防控指揮部指出，本輪疫情為傳染性極強的Omicron變異毒株，病例主要為貨運物流從業人員，社會流動性大，流調溯源困難，且人傳人、物傳人的可能性同時存在。

臨時性管控措施的具體措上有多點，第一是全市社區（村）、單位人員非必要不外出，一般在社區內活動，實行「一門進出」，安排專人、志願者24小時值守，人員出入必須落實掃碼、測溫、登記、戴口罩等措施。來西安市探親訪友、出差、旅遊人員非必要不離開居住地，儘量減少外出活動。

第二維持企事業單位保持正常運轉，減少非必要外出和聚集，鼓勵支持員工居家辦公、遠端辦公、在單位（經營場所）住宿，控制到辦公場所工作人數，減少相互間接觸，做好通風、消毒等工作。與外來人員接觸，要切實做好防護。主城區中小學校、托幼機構，除高三、初三畢業年級外，其他年級實行線上教學。

第三針對大型綜合性商場、公眾娛樂休閒場所（KTV、網吧、酒吧、棋牌室、劇本殺、密室逃脫、足浴店、洗浴中心、蒸拿房、茶館等）、人員聚集經營性場所（健身房、體育館、瑜珈館和各類培訓、仲介機構等）、公共文化活動場所（景點、文化館、圖書館、博物館、影劇院等）和農村集貿市場暫停開放。監所、福利院、養老機構等特殊場所封閉管理。

此外，還包含針對全市各餐飲單位（含飲品店、小吃店、早餐店等，不含賓館、單位內部食堂）暫停堂食，嚴格落實掃碼登記等制度；嚴控公共交通，計程車、網約車不出市營運，乘坐公共交通進站（上車）前掃健康碼，出示48小時核酸檢測陰性證明，乘坐地鐵須掃車廂二維碼。

同時嚴控人員聚集，暫不舉辦大型會議、各類線下培訓，實行「喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦」，所有宗教活動場所（含民間信仰場所）暫時關閉，暫停一切宗教活動。