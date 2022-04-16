印度性侵案猖獗，不時傳出極為離譜的強暴案件，光是去年就有2.2萬件案例，近日印度馬哈拉施特拉邦再度傳出一起性槍案，但離譜的是，受害者不是女性，竟是一隻孟加拉巨蜥，4名施暴者已遭警方火速逮捕。

根據印媒報導，有4名男子在深夜入侵了動物保護區，接著輪番性侵一隻身長近140公分的孟加拉巨蜥，甚至拿出手機錄下整個過程，得逞後隨即逃離現場，工作人員查看監視器畫面發現這起離譜事件，立刻報警。

警方趕到現場後，逮捕一名來不及逃走的男子，接著又在特納吉里區某村莊逮捕剩餘3人，在這4人身上，警方搜出2把手槍以及手機，這才發現，受害者除了孟加拉巨蜥，還有豪豬、兔子與鹿。

警方也公布4名嫌犯身分，分別為山迪普(Sandeep Tukaram Pawar)、帕瓦爾(Pawar Mangesh)、賈納爾丹(Janardhan Kamtekar)與艾克謝(Akshay Sunil)，據了解，這4人最重恐面臨無期徒刑，或是7年以下有期徒刑。