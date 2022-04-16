具俊曄表示，非常開心能有這個機會跟台灣樂迷見面，希望帶給大家一個特別美好且難忘的夜晚。 (圖/ 孫伊萱攝)

韓團「酷龍」成員具俊曄日前宣布和徐熙媛（大S）閃婚後，隔天為愛奔台，16日凌晨1點在夜店獻出DJ秀，這也是他以「DJ KOO」的身分，睽違3年再度來台，再次於信義區「Ai Nightclub」與樂迷見面，更是他成為台灣女婿後第一次的公開演出。具俊曄表示，非常開心能有這個機會跟台灣樂迷見面，希望帶給大家一個特別美好且難忘的夜晚。

具俊曄脫帽演出，露出招牌光頭。(圖／孫伊萱攝)

具俊曄DJ秀嗨翻全場。(圖／孫伊萱攝)

此次演出他搭配「Ai Nightclub」奢華夜生活型態 ，斥資上億華麗打造的全新元宇宙派對體驗空間，以特別設計的Opening音樂與視覺特效揭開演出序幕，接者和DJ Junior & Mylok 改編25年前的「酷龍」夯曲《BING BING BING》的Remix版本 ，轟炸現場樂迷，不僅如此，他還突然拿起麥克風，驚喜獻唱另一首「酷龍」代表作《初戀》，派對氣氛瞬燃到最高點，接連多首EDM舞曲，DJ KOO充分掌握派對節奏，配合360度環繞式LED屏幕及3D透明屏，渲染超規格的燈光雷射效果，給樂迷一場頂級的沈浸式派對體驗。

今晚不僅有許多當年支持酷龍的粉絲到場同歡外，小S與Mike夫婦也到場支持姐夫，另外還有許多年輕的樂迷也被DJ KOO的魅力迷倒，在年輕族群市場圈粉無數。