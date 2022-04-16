指揮中心指揮官陳時中與發言人莊人祥，因14日在新北記者會上與確診記者同台，進入自我健康監測程序，原定缺席疫情記者會，為料不到1天隨即與發言人莊人祥火速復出，引發外界質疑，就有網友舉高雄赤鬼牛排為例，狂酸「改名綠鬼就沒事了」。

高雄赤鬼在年初，因有確診者足跡，高市府祭出鐵腕手段，將整棟樓包括員工、客人在內66人全部強制隔離，引發業者不滿抗議，然而繼上次蔡總統家人確診隔離，蘇貞昌與陳時中僅隔4小時就解除自我監測，此次陳時中與莊人祥原定自我監測7天，卻不到24小時火速「復出」，再度引發雙標質疑。

對此陳時中強調自己與莊人祥快篩結果都是陰性，「只有一條線」，且與確診者無直接接觸，全程配戴口罩，要大家安心，也特地把記者席排得更遠。

就有網友看不下去，揶揄說，當初赤鬼若改名成綠鬼，搞不好就沒事了，其他人紛紛附和：「可憐哪，顏色對了就對了」、「我看到你是三條線」、「早知道人家叫綠鬼就好了」、「就你最特別，不用隔離」、「赤鬼連不同樓層都被抓去關耶」、「赤色=紅色，我好像知道了什麼」。