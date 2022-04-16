熱心男子國道1舉動，引發正反意見！國道一號仁德系統日前發生不知名物體散落在路中，導致後方車潮塞爆，而有駕駛目擊車潮最前方有名男子竟下車親手把一個個散落物撿起扔到分隔島；不少網友認為男子很好心，但也有人認為很危險，應該直接通報相關人員排除。

臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」日前上傳一段行車紀錄器影像，轎車行駛在國道一號仁德系統靠近仁德交流道時，發生嚴重塞車、一路走走停停，正當駕駛納悶塞車原因時，赫然發現塞車隊伍的最前頭，有名男子從車上走下來並沿路將路中散落物撿起、丟到分隔島。

國道一號仁德系統日前發生不知名物體散落在路中，導致後方車潮塞爆，而有駕駛目擊車潮最前方有名男子竟下車親手把一個個散落物撿起扔到分隔島。（翻攝自臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」）

該名男子就這樣一連在國道馬路上撿散落物許久，最後他撿完後還將雙手高舉，比出興奮手勢，上車前還再次手握拳高舉空中，貌似對於自己的行為相當自豪，影片曝光多數網友大讚他的舉動。

網友紛紛留言「祝福好心人一生平安」、「很好心，但很危險」、「很有心，但這是用生命發揮的愛心」、「值得做的事就該做，感謝有你」、「最前端的駕駛還幫他擋車，大家都很熱心」，也有人不認同男子行為「自以為好心，其實就是危險，高快速障礙物，請直接通報相關人員排除」、「真的不建議，真的很危險不只自己，後面的車也危險，打電話通報吧」。