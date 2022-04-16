台灣的Omicron疫情快速擴散，以其傳播速度很可能會有一波較大的流行，除了一般民眾應接種疫苗與做好防護之外，生活當中還有個疫情傳染相當重要的破口得注意，那就是在台灣家庭中極為普遍的寵物。香港先前曾有過寵物倉鼠傳人的案例，並導致大量的倉鼠被撲殺。如果這種情況發生在台灣常見的寵物貓狗身上，可能會對家庭防疫與飼主造成極大困擾。而要如何防範與應對寵物感染新冠病毒，專家為此也提出防範寵物感染的建議。

今年1月香港銅鑼灣Little Boss寵物店爆發疫情，最後證實是由店內的進口倉鼠感染給其他寵物與工作人員。（圖／路透）

全球首宗寵物感染新冠病毒是發生在2020年3月初的香港，新冠肺炎女性確診者周巧兒的愛犬，經香港漁農自然護理署2次病毒測試，發現呈弱陽性反應。測試結果經多所香港大學與世衛組織專家認證，確診為低度感染新冠病毒，成為全世界動物感染新冠病毒首例。

香港 2021年3月出現全球首宗寵物狗感染新冠肺炎個案。（圖／星島日報）

至次《刺胳針》的新冠病毒寵物感染研究，也有相當的運氣成份。首宗香港寵物狗松鼠狗染般後，世界各地傳出一些寵物感染的報告，但都沒有系統性研究。一直到去年底香港發生倉鼠傳染給人的案例，導致港府決定大量撲殺倉鼠，引發倉鼠飼主與其他寵物飼主的恐慌，才開始有醫學界就香港倉鼠感染案做了系統性研究，並於3月發表於醫學期刊《刺胳針》上。研究結果對人類保護自己免於被寵物感染，以及避免寵物被人類感染都很有啟發性。

很多人家中飼養貓狗或倉鼠之類的寵物，在疫情期間要特別注意它們與人類之間的互動，也要避免小孩接觸外面的陌生貓狗等寵物。（圖／莊哲權攝）

這項研究之所以獨特，是因為要證明人與寵物間傳染新冠病毒的路徑相當困難。首先，大部分人和寵物都有密切接觸，很難判斷是誰傳給誰；其次，飼主與寵物通常感染同一毒株，因此無法判斷毒株的來源；再者，飼主與寵物感染時間很接近，難以判斷感染時間線。

香港倉鼠感染新冠案促成了家庭寵物與人類間相互傳染新冠病毒的系統性實證研究，為全球首例。圖為爆發疫情的香港寵物店。（圖／路透）

不過，《刺胳針》這項香港倉鼠研究運氣不錯，因為當時的飼主感染的是Omicron，而其寵物倉鼠感染的卻是Delta毒株，經調查與測序後發現明確的感染路徑與時間線：倉鼠先於國外感染Delta，進口到香港之後，才又感染了寵物店的工作人員。而這當中又有時間差，足以測出病毒變異的差別。這也打破了過去寵物感染都被認為是寵物被主人傳染的假設，首次證實了寵物確實也會將新冠病毒傳給人。

過去曾因懷疑動物傳給人類，也因此發生丹麥養貂場大量撲殺水貂造成重大損失的案例。其實以最簡單的邏輯思考，既然新冠病毒最初是由動物傳給人，因此人再傳給動物也是很合理的推斷。

發表在3月《刺胳針》期刊上的研究顯示， 香港倉鼠案例證實了新冠病毒除了人傳給動物之外，很多動物也能將新冠病毒傳染給人類。（ 圖／達志影像）

據該項研究指出，排查爆發疫情的香港寵物店後發現，店裡半數寵物都感染新冠病毒，其中以倉鼠被感染比例最高，其他的鼠類則相對低得多。經過病毒測序，發現寵物店內工作人員感染的Delta與倉鼠是同一變異毒株，而進化時間序上， 證實是由倉鼠傳給工作人員。此外，這支Delta毒株是AY.127型，先前沒有在香港出現過，因此證實了由倉鼠在寵物店內傳給人的感染路徑，兩者間的感染時間相差了約3個月。

目前已知新冠病毒在非人類的宿主中包括一般家庭常見的狗、貓，動物園裡常見的貓科動物與大猩猩、水獺、白尾鹿，以及養殖場裡的貂類、野生的蝙蝠等等。可能還有其他更多的動物會感染新冠病毒，因此疫情期間最好不要接觸陌生動物。

香港銅鑼灣寵物店Little Boss涉及倉鼠的新冠病毒群組感染後，香港政府派員對涉事寵物店庫房內所有倉鼠進行撲殺。 （圖／中新社）

專家建議，疫情大流行期間，寵物主人要為寵物做好防護，盡量避免寵物外出，以免返家後感染給飼主與家人。此外，很多小朋友喜歡在外面觸摸寵物，家長們也要盡量留意避免小朋友與陌生寵物接觸，若有接觸最好即時做防護消毒。如果發現寵物可能感染，最好進行檢測與隔離。最後，很多寵物來自國外，海關進口檢疫必須加強防範，一般人則避免購買來路不明的寵物。