台灣的Omicron疫情快速擴散，以其傳播速度很可能會有一波較大的流行，除了一般民眾應接種疫苗與做好防護之外，生活當中還有個疫情傳染相當重要的破口得注意，那就是在台灣家庭中極為普遍的寵物。香港先前曾有過寵物倉鼠傳人的案例，並導致大量的倉鼠被撲殺。如果這種情況發生在台灣常見的寵物貓狗身上，可能會對家庭防疫與飼主造成極大困擾。而要如何防範與應對寵物感染新冠病毒，專家為此也提出防範寵物感染的建議。
全球首宗寵物感染新冠病毒是發生在2020年3月初的香港，新冠肺炎女性確診者周巧兒的愛犬，經香港漁農自然護理署2次病毒測試，發現呈弱陽性反應。測試結果經多所香港大學與世衛組織專家認證，確診為低度感染新冠病毒，成為全世界動物感染新冠病毒首例。
至次《刺胳針》的新冠病毒寵物感染研究，也有相當的運氣成份。首宗香港寵物狗松鼠狗染般後，世界各地傳出一些寵物感染的報告，但都沒有系統性研究。一直到去年底香港發生倉鼠傳染給人的案例，導致港府決定大量撲殺倉鼠，引發倉鼠飼主與其他寵物飼主的恐慌，才開始有醫學界就香港倉鼠感染案做了系統性研究，並於3月發表於醫學期刊《刺胳針》上。研究結果對人類保護自己免於被寵物感染，以及避免寵物被人類感染都很有啟發性。
這項研究之所以獨特，是因為要證明人與寵物間傳染新冠病毒的路徑相當困難。首先，大部分人和寵物都有密切接觸，很難判斷是誰傳給誰；其次，飼主與寵物通常感染同一毒株，因此無法判斷毒株的來源；再者，飼主與寵物感染時間很接近，難以判斷感染時間線。
不過，《刺胳針》這項香港倉鼠研究運氣不錯，因為當時的飼主感染的是Omicron，而其寵物倉鼠感染的卻是Delta毒株，經調查與測序後發現明確的感染路徑與時間線：倉鼠先於國外感染Delta，進口到香港之後，才又感染了寵物店的工作人員。而這當中又有時間差，足以測出病毒變異的差別。這也打破了過去寵物感染都被認為是寵物被主人傳染的假設，首次證實了寵物確實也會將新冠病毒傳給人。
過去曾因懷疑動物傳給人類，也因此發生丹麥養貂場大量撲殺水貂造成重大損失的案例。其實以最簡單的邏輯思考，既然新冠病毒最初是由動物傳給人，因此人再傳給動物也是很合理的推斷。
據該項研究指出，排查爆發疫情的香港寵物店後發現，店裡半數寵物都感染新冠病毒，其中以倉鼠被感染比例最高，其他的鼠類則相對低得多。經過病毒測序，發現寵物店內工作人員感染的Delta與倉鼠是同一變異毒株，而進化時間序上， 證實是由倉鼠傳給工作人員。此外，這支Delta毒株是AY.127型，先前沒有在香港出現過，因此證實了由倉鼠在寵物店內傳給人的感染路徑，兩者間的感染時間相差了約3個月。
目前已知新冠病毒在非人類的宿主中包括一般家庭常見的狗、貓，動物園裡常見的貓科動物與大猩猩、水獺、白尾鹿，以及養殖場裡的貂類、野生的蝙蝠等等。可能還有其他更多的動物會感染新冠病毒，因此疫情期間最好不要接觸陌生動物。
專家建議，疫情大流行期間，寵物主人要為寵物做好防護，盡量避免寵物外出，以免返家後感染給飼主與家人。此外，很多小朋友喜歡在外面觸摸寵物，家長們也要盡量留意避免小朋友與陌生寵物接觸，若有接觸最好即時做防護消毒。如果發現寵物可能感染，最好進行檢測與隔離。最後，很多寵物來自國外，海關進口檢疫必須加強防範，一般人則避免購買來路不明的寵物。
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