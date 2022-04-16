【愛傳媒簡秀枝專欄】又到了威尼斯雙年展的季節，受到疫情影響，展延了一年，水都威尼斯的召喚又起。在台灣入境防疫管制依舊嚴格，今年只能留在台北神遊，不過，非常懷念那風吹髮散，渡輪翶翔、波光瀲灧的時光，踩著看不完的當代藝術大小展覽。

友人徐宇很有默契，從海外傳來幾張舊照片，那是2019年我們同遊威尼斯，參觀呂克・圖伊曼斯（Luc Tuymans）在威尼斯格拉西宮（Palazzo Grassi）舉行的大型個展《肌膚》（La Pelle），思緒彷佛回到從前。

至於今年「威尼斯國際美術雙年展」台灣館，還是在義大利威尼斯普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni, Venice, Italy）開展，主題是「不可能的夢」，展期自4月23日至11月27日，北美館長王俊傑將帶領團隊出席，成員包括國際策展人派崔克．佛洛雷斯（Patrick Flores），台灣策展人徐文瑞、鄭慧華、學者吳瑪悧等。

他曾在行前記者會中表示，期待以「文獻展示」及「公眾活動」，激發更多對話，由檔案中，召喚記憶，透過公眾活動的存在，展現國際集會平台功能。

所謂「不可能的夢」，「不可能」意指「尚未成為可能」，是對現況的描述以及對未來更美好事物、人與世界的希望，作為對台灣館參展以來的歷程回顧與展望的註解。

夢，則是使時間和空間牽縈纏繞的容器、停駐站與幻影。夢創造了許多路徑，從現實到幻境、從意識狀態到無意識界域，並任想像力遨遊；與此同時，夢也具體呈現了恐懼，重訪痛苦和焦慮，並重複著來由混亂的種種敘事。

這個展覽，如同源自創傷的夢境，以及在不同疆域間穿梭遊走的身體與心靈，是一項引動記憶與對話的計畫。

台灣館於1995年首次參展威尼斯雙年展，至今已於義大利普里奇歐尼宮，已經舉辦了13屆，不管是最初（1995年）以國家館之姿參展、或者隨後受到政治打壓，而改以平行展代之，至今已經27年，我們不亢不卑，持續以不同型態的展覽與國際藝壇對話。

今（2022）年在疫情持續中舉行，以「不可能的夢」，細說從頭，回顧與反思，歷年來台灣如何在逆境中，埋首藝術實踐，同時，藉由直面歷史、社會和日常迫切議題的多元當代藝術，再現台灣的文化脈絡與觀點。

「不可能的夢」以「文獻展示」和「國際論壇」兩條軸線引動記憶與對話、創造論述和感知的相互交流，藉此從當前危機的限制，指向努力實現將來未到的可能性。

「文獻展示」係由北美館策劃，展出1995至2019年台灣館的檔案與作品回顧，包含數件曾參展之作品，旨在建構一個待被重新啟動的記憶空間，以各屆展覽主題論述、展場影像、視覺與文宣設計、紀錄影片，與幕後籌備相關資料之多元呈現，反思歷年台灣館如何藉由直面歷史、社會和日常迫切議題的多元當代藝術，於國際藝術盛會再現臺灣之文化脈絡與觀點。

數件曾參展之作品，包含姚瑞中《本土佔領行動》、崔廣宇《系統生活捷徑系列-表皮生活圈》、湯皇珍《我去旅行V/一張風景明信片》、蔡明亮《是夢》、陳界仁《帝國邊界》、張乾琦《中國城》（部分）、謝德慶《跳》則以活檔案之姿錯時回返，擾動被歸檔的歷史。

「公眾活動」包含5場國際論壇。「國際論壇」將由總召集人佛洛雷斯，以及資深策展人徐文瑞、國立高雄師範大學跨領域藝術研究所副教授吳瑪悧擔任各場次主持人，邀請國內外學者、藝術家一同參與，企圖以論壇為方法，從各個面向重新思考威尼斯雙年展中的台灣館，也回應當今世界的關鍵議題，鼓勵觀點共存、解放已然固化的知識，並導向開放性結局。

今年台灣館論壇，切入的主題，包括：

一、是什麼構成了國家館？國家館又產生什麼？探討台灣館的起源與轉變。

二、時間、身體、科技，深掘身體能動性與時間、科技中介之關係。

三、歷史生態學」細究自然與人文歷史之間的緊密交織。

四、他人的自由/他種自由」則討論人們面對自由、暴力、抗爭等緊迫政治議題時的分歧與凝聚。

作者為典藏雜誌社社長

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