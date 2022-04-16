俄羅斯驅逐歐盟外交官 報復俄人遭列不受歡迎人物 05:512022/04/16 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯今天驅逐18名歐洲聯盟（EU）外交官，以報復本月稍早歐盟宣布19名俄羅斯不受歡迎人物之舉。 路透社報導，歐盟本月5日表示19名俄羅斯外交官「從事有違他們外交身分的活動」，並命令他們離開比利時。 俄羅斯外交部聲明，此前已召喚歐盟駐俄大使艾德勒（Markus Ederer），遞給他一張抗議信。 俄羅斯外交部指出，歐盟外交官必須盡快離境。（譯者：徐睿承）1110416 穆迪稱俄國恐已債務違約 俄擬擴大盧布支付石油 俄羅斯黑海艦隊遭「一大痛擊」 郭正亮爆這處不妙了 #歐盟 #俄羅斯 #驅逐 #歐盟外交官 #報復 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄又端出核武 警告若瑞典芬蘭加入北約將做這件事 08:422022/04/15 國際 《國際經濟》歐盟漸進禁輸俄油 貿易商擬5月開始迴避 12:182022/04/15 財經 普丁坦承制裁衝擊大 油氣將轉賣亞洲 21:232022/04/15 財經 CIA：俄侵烏恐終將動用核武 美國不能掉以輕心 11:262022/04/15 國際 捷克籲歐盟幫助台灣 考慮為我外館正名 04:102022/04/15 話題觀察 《國際經濟》歐洲拒買 普丁：能源銷售轉向東方 10:412022/04/15 財經 俄斷天然氣 德恐跟著斷氣 04:102022/04/15 全球財經 黑天鵝重擊 新興股市趁勢竄起 04:102022/04/15 投資理財 歐盟官員：祭出俄羅斯油氣禁運 須費時數月 03:092022/04/16 國際 鳳凰網風向》普丁隨身黑包引西方瘋狂猜想（楊珈媛） 17:592022/04/15 海納百川 不甩西方 印度狂買俄國煤炭 04:102022/04/15 全球財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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