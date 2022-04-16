俄羅斯今天驅逐18名歐洲聯盟（EU）外交官，以報復本月稍早歐盟宣布19名俄羅斯不受歡迎人物之舉。

路透社報導，歐盟本月5日表示19名俄羅斯外交官「從事有違他們外交身分的活動」，並命令他們離開比利時。

俄羅斯外交部聲明，此前已召喚歐盟駐俄大使艾德勒（Markus Ederer），遞給他一張抗議信。

俄羅斯外交部指出，歐盟外交官必須盡快離境。（譯者：徐睿承）1110416