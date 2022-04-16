繼3月24日擊沉登陸艦薩拉托夫號後，烏克蘭軍方於4月13日再發射兩枚海王星反艦飛彈，擊沉俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」；不過，俄羅斯政府否認「莫斯科號」被擊沉，聲稱火災是由彈藥意外爆炸所引起。曾任海軍軍醫少尉的前民進黨立委沈富雄質疑，這件事背後一定有人在主導；另外，他觀察俄烏戰爭一個多月以來，得到一個結論，認為美國是全面參戰。

針對「莫斯科號」被擊沉，沈富雄15日在政論節目《少康戰情室》中表示，這麼大艘且戰鬥力如此強的軍艦，竟然這麼輕易地就被兩顆不怎麼樣的飛彈擊沉、這背後一定有人在主導、有人在幫它定位，甚至有人把這整個情勢搞定了，只要發射飛彈就行了。

沈富雄接著表示，俄羅斯的海軍艦艇上面有飛彈，但是這個從艙面防空的反飛彈，顯然完全沒有發生作用，連發射都來不及，所以就只能挨打，然後就沉下去了。

沈富雄指出，俄烏戰爭，他觀察了一個多月，有一個結論，美國到底參戰了沒有？俄羅斯說制裁它就是參戰，但沈富雄卻認為，這不只是制裁，美國是全面參戰，但又沒人敢指著老美的鼻子說，「你參戰了，你還敢賴」；也就是說，美國是在烏克蘭打俄羅斯，而俄羅斯是在烏克蘭打烏克蘭， 這才是真正的不對稱。