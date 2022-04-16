氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今(16日)天氣好轉，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率；北偏涼，南微熱，早晚微冷。各區平地氣溫：北部15至23度，中部16至28度，南部18至30度，東部17至28度。明(17)日至下週一(18日)白天，各地晴朗穩定，午後中南部山區偶有零星降雨的機率；白天氣溫逐日略升，北舒適、南微熱，早晚微冷。

吳德榮說，最新模式顯示，下週一起天氣多變，可預報度降低，模擬將頻繁修正。下週一(18日)晚至週二(19日)上午「微弱鋒面」掠過，北部及東半部雲量增多，伴隨零星短暫降雨的機率。下週二下午至週三(20日)上午偏東風影響，天氣好轉，西半部多雲時晴，東半部偶零星降雨、週三下半天水氣增多，北台降雨機率提高。下週四(21日)另一波鋒面掠過，天氣趨不穩定，但各國模式模擬差異甚大，待持續觀察。