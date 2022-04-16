台南1名白牌車司機涉嫌性侵17歲酒醉少女導致對方懷孕，少女朋友在（14）深夜將他揪出當街狂毆私刑，影片流出後在網路發酵，警方事後逮捕動手的陳姓男子等人，但警方查出，陳男等人疑是警覺警方很快找上門，因此趕在警方上門前，就先在臉書公開道歉，表明是為了伸張正義才動私刑，警方懷疑幕後有人提點，希望透過「具有悔過」的態度，在日後審理時有利減輕刑度。

而遭性侵的少女昨(15日)在社工陪同下到警局說明案情，並決定提告妨害性自主告訴，司機在影片中雖然道歉還承諾要陪20萬，但昨天到案則堅稱兩人是「你情我願」合意性交，警方訊後將函送地檢署偵辦。

根據臉書「記者爆料網」前(14日)PO出1段影片顯示，一名白衣金髮男被要求跪在地上，旁邊3名男子要司機道歉及提出解決方式，稍有不從就持球棒痛打，導致該司機大聲求饒。但施暴男子似乎對司機的道歉不領情，即使對方磕頭道歉「對不起，我錯了，請你原諒我」並承諾要付20萬元賠償，家屬仍氣不過持續施暴。

此外，家屬也在網路上PO文怒罵該司機「正常人不當，要當畜牲，自己做白牌的，趁客人酒醉性侵人家？對方17歲而已。人家現在有小孩了，我看你真的他媽包起來。」台南警方掌握影片後，從車牌找出司機身分，並傳喚現場施暴的3名男子到案說明，以釐清性侵及涉及傷害部分刑責。

台南市警歸仁分局指出，該名司機因趁著女子喝醉犯下妨害性自主行為，遭到女子親友毆打，警方迅速將毆人的3人查緝到案；而被害女子則是在社工陪同下到警局說明案情，並決定向該司機提告，該司機事後仍堅稱是合意性交，全案已由檢察官指揮偵辦。