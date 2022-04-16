0815:《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，俄羅斯在本周向美國提出正式外交照會，警告美國和北約（NATO）提供烏克蘭最敏感的武器系統，將為衝突火上澆油，並帶來不可預測的後果。

這份外交照會是在周二，美國總統拜登（Joe Biden）簽署8億美元軍援之後提出，俄指的「最敏感」武器包括「多管火箭系統」（MLRS），但美與北約並未向烏提供這類武器。

俄指控，美國和北約違反移交武器至衝突區的規範，同時也無視精準打擊武器落入烏克蘭民族主義份子、極端份子手中的可能後果。莫斯科還表示，北約試圖施壓基輔放棄與俄談判，華府也施壓各國停止與俄的軍事和技術合作，要各國將前蘇聯武器轉交烏克蘭。

俄國呼籲美國及其盟友，停止不負責任地幫烏克蘭軍事化；俄威脅，這將為地區和國際安全帶來無法預測的後果。

烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）連日遭到砲擊。（圖／美聯社）

0728:哈爾科夫持續遭砲擊 7月大嬰兒喪命

「有線電視新聞網」（CNN）報導，烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）連日遭到砲擊。哈爾科夫東北部的檢察官辦公室表示，在週五下午4點30分，俄軍對哈爾科夫工業區發動砲擊，造成10名平民死亡，其中包含一名7個月大的嬰兒，另有35人受傷，數棟建築物遭到破壞。

最近幾週，隨著俄軍重心轉移到烏東，對哈爾科夫和烏克蘭城鎮的襲擊有所增加。由於飛彈、火砲和火箭彈襲擊了幾個城市以及試圖離開該地區的人，平民傷亡人數一直在上升。

盧甘斯克軍政府主席海岱(Serhii Haidai)也表示，週五俄軍對北頓涅茨克市（Severodonetsk）的砲擊破壞了供水系統，並摧毀了兩個食品倉庫。