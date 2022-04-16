氣象專家吳德榮表示，今天天氣好轉，不過北部仍偏涼、南部微熱，早晚微冷，明天起白天各地天氣將轉為晴朗穩定的天氣型態，氣溫也會回升，下周天氣變化大，一周內會三度變天，下周一晚上至周二上午，北部及東半部雲量增多，有零星短暫降雨機率，下周二下午後天氣好轉，但下周三下半天北台降雨機率又提高，下周四（21日）再一波鋒面掠過，天氣趨於不穩定。

吳德榮於《三立準氣象· 老大洩天機》專欄指出，根據歐洲模式模擬顯示，今（16）日天氣好轉，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨機率，北部偏涼、南部微熱，早晚微冷，各區平地氣溫為北部15至23度、中部16至28度、南部18至30度、東部17至28度。明（17）日至下周一（18日）白天，各地晴朗穩定，午後中南部山區偶有零星降雨機率，白天氣溫逐日略升，北部舒適、南部微熱，早晚微冷。

吳德榮說，依照最新模式顯示，下周天氣多變，下周一晚至周二上午微弱鋒面掠過，北部及東半部雲量增多，伴隨零星短暫降雨。下周二下午至周三（20日）上午偏東風影響，天氣好轉，西半部多雲時晴，東半部偶零星降雨、周三下半天水氣增多，北台降雨機率提高，下周四（21日）另一波鋒面掠過，天氣趨不穩定，但各國模式模擬差異大，仍需持續觀察。