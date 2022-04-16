天清水警分局布下重兵警力，全力維護媽祖鑾轎安全，遇有衝突即刻依法逮人送辦。（警方提供）

「大甲媽轉來囉！」大甲媽9天8夜遶境進香，今天沿台中市海線回鑾晚上駐駕清水朝興宮，今天因適逢週末假期，因媽祖回鑾沿途店家及信眾、宮廟常會燃放鞭炮相迎，清水分局特呼籲媽祖信眾及沿線接駕陣頭勿燃鞭炮，希望讓媽祖溫柔慈悲之心發揚光大，讓這場世界三大宗教盛事之一的文化活動水準獲得提升。

警方指出，大甲媽祖今天回鑾遶境活動，清水警分局為維護媽祖鑾轎、陣頭秩序及服務香客信徒，動員警、民力共計582人次；事前除約制沿途接駕各陣頭宮廟，不得有脫序行為外，亦規畫由分局長游永中全程擔任指揮官，再由2位副分局長擔任分區指揮官。

清水警分局各所轄區所長擔任小區協調官，並規畫護轎組、機動組、交通組、安全維護組等，並申請機動保安警力，以「民眾安心、遶境平安、活動圓滿」3大目標，針對任何不法行為，將以強勢作為，加強防制暴力衝突事件以及趁機扒竊行為。

警方今天強調，大甲媽16日從中市海線回鑾時，各陣頭宮廟勿發生搶轎情事，避免推擠衝突衍生擦槍走火鬥毆事件；今天清水警分局將布下重兵警力，全力維護媽祖鑾轎安全，並加強蒐證錄影，遇有衝突即刻依法逮人送辦，警籲各陣頭宮廟勿以身試法，警方執法絕不手軟。