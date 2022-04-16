胡瓜女兒小禎（胡盈禎）2年前和李進良結束12年婚姻，過去她被多囊性卵巢症候群纏身，一度爆肥到90公斤，後來她成功甩肉40公斤，變回窈窕健美的好身材，主持、代言等工作也邀約不斷，近日她搭乘高鐵，在站台拍下自己當日的模樣，沒想到居然撞臉歌壇天后蔡依林，讓粉絲都誇她好美。

過去陷入情傷的小禎因為卵巢出問題，吃類固醇類藥品，連帶體重也一路飆升，曾經胖到將近80公斤，她上節目被發現有悄悄變瘦，讓人好奇怎麼瘦身成功，她說自己戒酒、勤做運動、控制飲食，爸爸胡瓜更是祭出獎勵，說小禎只要瘦回年輕時的52公斤，就發380萬元獎金給她。

而小禎靠著自律和運動成功瘦下來，體態和先前相比簡直判若兩人，她常常在社交平台曬出自己努力運動、努力生活的模樣，激勵不少人。近日她搭乘高鐵跑行程，全身穿搭以黑白兩色為主，肩背名牌包風格簡約時尚，口罩是黑白塗鴉款式，她拿著速食店兒童餐紙盒對在鏡頭前拍照，一雙電眼散發魅力，配文調侃自己一身黑卻拿著兒童餐「我是兒童，流氓兒童」。

沒想到這張照片意外看起來和蔡依林相似，兩人風格都很時尚，簡約的穿搭中總能保持自己的一點巧思，讓許多網友紛紛留言「最酷的兒童」、「真的誤以為是蔡依林」、「乍看以為是依林小姐」、「這張也太像蔡依林的吧」、「整個誤會是蔡依林耶」