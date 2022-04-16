洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）續約沒成，球隊至今8年沒有「隊長」，不過隊友和球迷早已把賈吉視為非官方的洋基隊長。賈吉平日也是以隊長的身分來自我要求，他對《紐約郵報》說：「我只是做好我該做的事，站出來說該說的話。有些人可能不喜歡聽，但是身為隊長有時候你必須挺身為球隊擋子彈。」

擔任隊長是一項很高的榮譽，球技、人氣、人品都須納入考量，洋基寧可空缺這個位置也不隨便選人補上。賈吉極受球迷喜愛，老隊友布瑞騰（Zack Britton）曾說：「雖然賈吉還沒那個頭銜，我們已把他當成是領袖了。」

新隊友賈羅（Joey Gallo）也很快認同賈吉的領導，賈羅對《紐約郵報》說：「我為他的認真努力、還有他面對媒體與球迷的方式感到驚異，我們很難找到一個更好的領袖了。他有辦法激起球隊熱情，他的話很多，也許大家不知道，但他總是講個不停。他幾乎有種吉特（Derek Jeter）的調調，吉特是我從小最喜歡的球員之一。賈吉專注比賽、照顧球迷、具備一切必要特質，他是一支球隊完美的招牌選手。」

洋基開出的7年合約，只是單純估計賈吉在球場上的價值，如果考量他在球場外、為更衣室帶來的正向能量，或許應該簽得更長（賈吉說過希望再打10年）。大聯盟記者Jon Heyman估算，賈吉的身價在聯盟外野手之中排名第5，而且前4位都拿到總值3億美元的長約。