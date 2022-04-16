身為湖人退役球星之一的「俠客」歐尼爾，這次趁機也替自己喊冤了！眼見湖人選在本季例行賽最後一天開除總教練佛格，歐尼爾說：「佛格很骯髒被幹掉了，這就像當初我聽到自己被交易一樣，湖人這種不先跟當事者打招呼的做法很不尊重人。」

歐尼爾曾在2004年7月無預警被湖人交易到熱火，到現在仍讓他感到相當不爽，如今看到佛格遭到同樣不尊重人的對待，當然必須出面替佛格喊冤，順便也替自己出氣，歐尼爾更呼籲其他教練千萬別去湖人當總教練，因為那只是浪費時間而已。

這次佛格下台出現的最大爭議是，當湖人打完本季最後一場例行賽，《ESPN》權威記者沃納洛斯基隨即爆料佛格將遭到湖人開除，正在開賽後記者會的佛格明顯還被蒙在鼓裡，很多人認為湖人作法很不尊重人，起碼在媒體爆料前，應該先通知佛格。

佛格總共執教湖人3個球季，例行賽拿下127勝98敗，季後賽18勝9敗，他在第一年領軍湖人時，就在奧蘭多泡泡園區成功奪冠，沒想到隨著湖人本季提前無緣季後賽，佛格隨即下台負責，反而是造成這種惡果的湖人總管佩林卡仍然保住飯碗了。