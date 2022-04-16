你是否曾有過一種經驗：沒吃東西，喉嚨卻有好像有東西卡著的感覺，但很快又沒感覺？這可能是「臆球症」。

台北市立聯合醫院陽明院區消化內科主治醫師趙國卿指出，近幾年來在門診，常有病人提到喉嚨有異物的感覺，經過胃腸科和耳鼻喉科醫師詳細的檢查後，在消化道和喉部也都沒有什麼異常的發現時，經常會診斷為「逆流性食道炎」、「鼻涕倒流」、「慢性咽喉炎」等。經過治療後，有一些病人症狀緩解，但有一些病人還是又再發生喉嚨異物感，這樣的狀況就有可能是「臆球症」了。

●自覺如鯁在喉 卻什麼都檢查不出來

根據統計，有46%的人可能出現「臆球症」。以耳鼻喉科醫師的門診經驗來說，大約有4%的病人有這個困擾。「臆球症」會發生在男性和女性，任何年紀的病人都可能會發生，只是特別好發在中年的人身上。趙國卿醫師表示，「臆球症」的病人會自覺有異物或腫塊在喉嚨裡的感覺，甚至脖子被束縛著的感覺；其實並沒有任何東西在喉嚨裡面，也沒有被束縛。

這個感覺會時而存在、時而不存在，也不會影響到日常飲食。臨床上遇到這樣的病人，一般會先考慮耳鼻喉科的問題，例如鼻咽癌、咽喉炎或者是甲狀腺腫大；接著就是胃腸科，安排胃鏡檢查確認是否有胃食道逆流或食道腫瘤的問題。因為這樣的病人都是做了許多的檢查，也查不出什麼器質上的病灶，最後常會被認為是有心理或精神上的狀況。

●為何有「臆球症」仍不清楚 目前認為是生活壓力

造成「臆球症」真正的原因，目前仍然不清楚。部分研究認為，因負責吞嚥的肌肉群在做吞嚥動作時，是有一部分肌肉收縮，同時有一部分肌肉放鬆，如此協同配合才能達成協調的吞嚥動作，而「臆球症」的病人因為喉部應該要放鬆的肌肉群並沒有適當的放鬆，才會在喉嚨造成一個緊縮的感覺。

另外有一些學者則認為，是因為胃食道逆流使胃酸回流到咽喉部，才會引發喉嚨有異物的感覺。而統計發現，有一大部分「臆球症」的病人，生活上的壓力會使症狀更嚴重；另外，同時患有鼻涕倒流的病人也會加重「臆球症」的症狀。

「臆球症」是一種功能性的疾病，但是必須和吞嚥疼痛和吞嚥困難做區分。「臆球症」的症狀不會造成吞嚥疼痛或困難，且偶而發生，不過如果是器質性的疾病，則可能造成吞嚥疼痛或困難，症狀也可能會越來越嚴重。

在門診，耳鼻喉科做鼻咽內視鏡檢查，可以排除鼻咽癌；而胃腸科醫師安排做上消化道內視鏡檢查，就可以診斷食道是否有器質性的病灶。臨床上「臆球症」並沒有什麼特殊的檢查來做診斷，主要仰賴醫師仔細的釐清病史，並且經由各項檢查排除其他的器質性疾病，才能確定診斷。