哈蘭德 在本賽季之後很有可能離開多特蒙德（圖片來源︰達志影像）

多特蒙德在上周德甲聯賽2:0擊敗了斯圖卡特，跟榜首的拜仁慕尼黑積分差距繼續在9分。如果要保持一絲爭標的希望，本場對中下游球隊沃夫斯堡實在不容有失，本場首選首選不讓分/多特蒙德勝。

【足球-德甲】[沃夫斯堡 @ 多特蒙德][04/16(六) 21:30] [編號 568]

多特蒙德最近6場聯賽3勝2平1敗，在德甲聯賽只剩下5輪比賽的情況下，已經沒有丟分的空間，本場面對沃夫斯堡，正正是搶分的好時機。本賽季攻進了16球的挪威前鋒 厄林·哈蘭德 Erling Håland 已進入效力多特蒙德的最後日子，進球效率也開始下降。隨之進球的責任轉到隊長 馬可·羅伊斯 Marco Reus 和上一場對斯圖卡特時梅開二度的邊鋒 朱利安·布蘭特 Julian Brandt 身上。

沃夫斯堡本賽季表現令人失望，聯賽29戰10勝4平15敗有34分排13位，離降級區球隊尚有8分的距離，理論上應不需擔心降級。也因此爭勝心也比較缺乏，最近5場聯賽2勝3敗。故此本場首選是不讓分/多特蒙德勝。

推薦︰ <足球>568沃夫斯堡 @ 多特蒙德 不讓分/多特蒙德勝

弗萊堡中場格里弗本賽季攻進 8球（圖片來源︰達志影像）

弗萊堡為求取得下賽季歐洲冠軍聯賽的參賽資格，在餘下5場聯賽將全力爭勝。本場對中游球隊波鴻，必以3分為目標，本場首選不讓分/弗萊堡勝。

【足球-德甲】[波鴻 @ 弗萊堡][04/16(六)21:30] [編號 566]

弗萊堡聯賽29戰13勝9平7敗有48分排名第5，落後第3位的勒沃庫森4分、第4位的RB萊比錫3分。由於本周RB萊比錫要作客勒沃庫森，弗萊堡本場只要擊敗波鴻，隨時有望升上第4位。

弗萊堡近況也理想，近8場聯賽4勝3平1敗，唯一敗仗就是輸給拜仁慕尼黑，可見其實力。不過弗萊堡攻力一般，目前為止只有46顆進球，是前6名球隊中進球最少的一隊，球隊神射手 格里弗 Vincenzo Grifo 也只是進了8球。

對手波鴻聯賽29戰10勝6平13敗有36分排名第12位，既不愁降級，也應無法取得歐洲賽事資格。球隊上場死守賽平勒沃庫森，可見其防守能力。波鴻29戰只進30球。如果覺得弗萊堡未必能攻破波鴻，也可以考慮大小[總分]小2.5，又或者大小[客隊]波鴻小0.5，也是不錯的選擇。

推薦︰ <足球>566波鴻 @ 弗萊堡 大小[總分] (小 2.5)；不讓分 (弗萊堡)