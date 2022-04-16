廖麗蓁(右)證明只要肯努力肯學習，女性一樣可以適應海上航行的工作環境。(航港局提供)

畢業於台灣海洋大學商船學系廖麗蓁，在學期間獲得台塑獎學金，因實習時已適應公司文化、船型及工作環境；畢業後選擇回原公司服務，她第一份海勤工作就是歐美不定期航線的散裝船，加上遇到很好工作夥伴，從實習生到晉升一等大副都選擇繼續在台塑船上工作。

廖麗蓁主要在超級油輪(VLCC)上工作，印象最深刻的一次是油輪在國外靠泊裝貨，輸油時岸上油管破裂造成部分溢油，協助緊急處理意外事故，將汙染損失降至最低，著實考驗船上及岸邊人員危機處理及應變能力，稍有不慎都將造成重大損失；她深刻體會到需要透過經驗不斷累積，才能保護船舶及人員安全。

21世紀的現在，航運業向來多以男生為主體，一般人會有女生不適合上船工作的刻板印象。近年有越來越多年輕女性願意投入海勤工作。廖麗蓁以自己為例，女性在體力上可能不如男性，但可以從文書處理、細心度、責任感及法規面補強，各行各業 都有辛苦的地方。

廖麗蓁證明只要肯努力肯學習，女性一樣可以適應海上航行的工作環境。廖麗蓁因認真及努力，獲得了2020年模範海員、2021年全國模範勞工楷模的殊榮。她也希望在大副海勤資歷完整後，未來可以繼續朝船長之路邁進成為一位稱職的船長。

廖麗蓁強調，當初選擇上船工作是因為船上比較少機會有額外的開銷，可快速累積第一桶金，到現在她反而比較不適應通勤上下班。廖麗蓁鼓勵有志從事航海的年輕朋友，勇於挑戰自我，給自己一個上船的機會，在世界各地留下屬於自己的足跡！