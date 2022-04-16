共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham）14日晚間率「5大咖」搭乘專機訪台，隔日即拜會總統蔡英文。台灣日本研究院顧問陳文甲指出，這個訪問團是美國參眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的「代理人」，所以裴洛西應該就不會來台了，且美國總統拜登5月24日可能訪日，既然「主帥親征」那裴洛西的亞洲行理應就會取消，還能順勢化解訪台爭議。

陳文甲擁有日本大阪商業大學地域政策學博士學歷，專長為國際關係研究、亞太區域研究、日本政經研究，並於政治大學、中山大學、開南大學任教。陳16日接受香港媒體《中評社》訪問表示，美國訪問團訪台後會轉往日本，這是因為美國要控制印太地區，需運用外交、軍事、經濟手段鞏固台灣與日本，且台、日有地緣之便，能分攤美國對大陸的風險，讓台、日有國際話語權，藉以培植「美國代理人」。

陳文甲分析，美國是為了鞏固台灣對大陸的「隔岸平衡制衡戰略」，所以才讓參訪團來台，且訪團成員也不像裴洛西那麼敏感；裴洛西這次沒來台，外界普遍認為是大陸態度強硬所致，故這次訪團也等於是裴洛西的代理人，讓台灣對美國態度更堅定，而既然訪團都來了，也就代表裴洛西應不會來了。

對此，陳文甲進一步指出，若拜登5月訪日成行，裴洛西也不用去日本了，因為拜登親自出征，裴洛西的亞洲行就沒必要了，還能順勢化解訪台爭議，可謂一箭雙鵰。拜登只需在四方對話時，宣示對台安全保障等說法，就可達到形式與實質上的效果。