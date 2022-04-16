1名女網友在《Dcard》寫下，日前她抓到男友偷吃自己的閨蜜，崩潰提分手，不料男友卻說：「出軌不是因為不愛了，只是單純肉體的關係」，她氣到叫男友吃衛生紙，證明自己的清白，未料，男友居然當場吃了衛生紙，原PO驚訝地說不出話，她表示，交往3年第一次遇見這樣的怪咖，貼文一出，引起網友們熱議。

原PO在社群網站《Dcard》發文，日前她抓到男友買裸照，又被她發現男友和她朋友出軌，忍無可忍和對方提分手，不料男友卻辯說：「出軌不是不愛了，單純只是肉體上的關係」，害她氣到拿起擦眼淚的衛生紙對男友大喊：「如果你真的愛我就把衛生紙吃掉，發誓不會在雞雞癢」。

結果她震驚表示，男友居然真的把衛生紙吃下去，她第一次遇到這樣的會吃衛生紙的怪咖，雖然最後她還是和男友分手了，但原PO想問大家對男友的舉動有什麼看法？

網友們看到後紛紛留言：「要吃就吃整包」、「只是哭的有點餓，順便」、「好好笑，畢生無法遺忘的經歷」、「吃金紙也不要原諒這種人」、「出軌了然後再用吃衛生紙是要證明什麼？離開的好」、「世上無奇不有」、「其實他還蠻有誠意的」、「和你朋友出軌，這兩人都不是什麼好東西」、「愛你的人不會出軌」、「請問原PO你是不是後悔沒叫他吃整包」。