孫興慜本賽季為熱刺攻進17球（圖片來源︰達志影像）

托特納姆熱刺是英超近況最好的球隊，加上要力爭下賽季歐洲冠軍聯賽的門票，本場對中游份子布萊頓只有取勝，本場首選不讓分/托特納姆熱刺勝。

【足球-英超】[布萊頓 @ 托特納姆熱刺04/16(六)19:30] [編號 500]

熱刺最近4場聯賽全勝，近6場聯賽則5勝1敗。球隊31戰有57分排名第4，領先第5位的兵工廠3分不過多比賽1場，剩下的比賽不容有失，必須求「勝」才可有望重返歐洲冠軍聯賽。

熱刺最近4場聯賽除了全勝外更是有14顆進球，而計算近6場聯賽的話是總共進了21球，十分厲害。其中南韓球星孫興慜進球停不了，本賽季攻進17球，射手榜排名第2，並落後利物浦埃及球星 薩拉赫 Mohamed Salah 3球，仍有機會爭奪神射手寶座。

對手布萊頓聯賽31戰有37分，沒有降級危險也沒有爭取歐洲賽事參賽資格。布萊頓之前聯賽6場連敗上兩場終止跌勢，最近2場聯賽1平1勝，包括上場讓人意外作客2:1擊敗兵工廠。不過熱刺氣勢凌人，本場首選不讓分/托特納姆熱刺勝。如果冒險一點，也可選讓分/托特納姆熱刺勝，又或大小[主隊] 托特納姆熱刺大1.5，甚至大2.5。

推薦︰ <足球>500布萊頓 @ 托特納姆熱刺 讓分 (托特納姆熱刺 (-1))；大小[主隊] (托特納姆熱刺 大 1.5)

奧德加特本賽季正式加盟兵工廠之後表現亮眼（圖片來源︰達志影像）

兵工廠FC聯賽2連敗，周六作客對英超近況更差的南安普敦，大有機會谷底反彈，本場首選不讓分/兵工廠FC勝。

【足球-英超】[兵工廠FC @ 南安普敦04/16(六)22:00] [編號 504]

兵工廠聯賽30戰有54分排名第5，落後第4的熱刺3分少賽1場，球隊為爭取下賽季歐洲冠軍聯賽位置餘下比賽實不容有失。

但球隊最近狀況不太理想，聯賽2連敗，近4場則是1勝3敗，無復早前聯賽5連勝的氣勢。兵工廠成績回落，主因是對手已看穿其戰術，前鋒 拉卡傑特 Alexandre Lacazette 進球效率低，本賽季只有5顆進球。主要進攻動力來自中場 布卡約·薩卡Bukayo Saka、馬丁內利 Gabriel Martinelli和 奧德加特 Martin Odegaard 等球員。

南安普敦近況差勁，球隊31戰有34分排14位，基本上也是降級沒威脅、歐洲賽事沒資格。球隊近期成績也反映了此點，聯賽5場不勝，而且成績是1和4敗。上一場主場0:6大敗在切爾西腳下，正正代表球員已無心戀戰。故此本場首選不讓分/兵工廠FC勝。

推薦︰ <足球>504兵工廠FC @ 南安普敦 不讓分 (兵工廠FC)；大小[客隊] (兵工廠FC 大 1.5)