【LIVE直播】神舟13號任務完成！ 撤離太空站返航畫面曝光

中央紀委國家監委網站16 日報導，據中國載人航太工程辦公室消息，神舟十三號載人太空船已完成全部既定任務，將撤離太空站核心艙組合體，返回東風著陸場。神舟十三號不僅是目前中國在軌駐留時間最長的太空船，還將成為返回速度最快的太空船。此前，神舟十二號返回時繞飛地球11圈，歷時一天多；而神舟十三號將首次實施繞地球5圈的快速返回方案，僅需幾個小時。平安返回不僅意味任務圓滿結束，還有另一層重要意義：中國太空站關鍵技術驗證階段圓滿收場。

「太空船繞飛地球是為了等待返回時機，同時地面還需要在這段時間進行參數注入和策略制定等準備工作。」劉慶博說，通過對飛行任務事件進行合理裁剪和調整，壓縮操作時間使繞飛減少到5圈，不僅提高了返回任務執行效率，而且讓太空人返回體驗更加舒適。

太空船首次快速返回，對空地協同聯合搜救能力提出了更高要求。東風著陸場搜索區域達數萬平方公里，有戈壁、沙漠、鹽鹼地、水域等十餘種典型地形地貌，搜索難度大、橫跨範圍廣。為應對極具挑戰的快速返回模式，神舟十三號搜救回收地面分隊在6個月前就投入了回收任務的桌面推演和專項訓練。

「我們把東風著陸場拆分成了核心區、著陸區和大範圍偏差區。在這三個區域裡面，我們有專業的搜救力量和地方搜救力量，還有應急的搜救力量。在這三支力量的部署支持下，我們有信心把太空人安全接回家。」神舟十三號搜救回收地面分隊指揮員牛永進說。此外，搜救回收空中、地面分隊還加裝了一批全新的裝備設備，裝備智慧化、集成化水準有了質的飛躍。

三位太空人平安返回，不僅意味著神舟十三號任務圓滿結束，還有另一層重要意義：中國太空站關鍵技術驗證階段圓滿收官。

建造太空站，解決有較大規模的、長期有人照料的太空應用問題，是中國載人航太工程「三步走」發展戰略中第三步任務目標。2021年以來，中國載人航太工程已成功實施太空站關鍵技術驗證階段的5次飛行任務，神舟十三號飛行任務是第6次，也是這一階段的最後一次。

「神舟十二號、神舟十三號兩個乘組的飛行，為太空站關鍵技術驗證做出了卓越貢獻。」中國載人航太工程總設計師周建平說，目前的飛行結果分析和初步評估表明，中國載人航太工程各系統全面滿足工程技術要求，主要功能性能指標均超出了設計目標。

報導指出，今年是中國太空站建造決戰決勝之年，年內將發射2個太空站實驗艙、2艘載人太空船、2艘貨運太空船，再將6名太空人送入中國太空站。目前，執行太空站建造階段2次載人飛行任務的太空人乘組已經選定，正在開展任務訓練。