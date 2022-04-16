遭徐小可批「練肖話」 陳時中：藝人不該對政府官員用侮辱的言詞

女星徐小可（許暐翎）和阿Ben（白吉勝）結婚多年育有3個小孩，13日晚間徐小可在臉書開直播罵陳時中「一天到晚練肖話」，對於放寬停課標準及和病毒共存方式表達不滿，慘遭網友出征，昨徐小可開直播道歉。對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學則說，每個人都有權說自己認定的實話，但言論是需要經過大眾檢驗的，可以用平常心看與自己不同的意見，根本不需要開直播爆哭。

謝宗學昨在臉書發文表示，面對自己不認同的事情，在公開的社群平台發表自己的看法，是民主國家賦予人民的權利，除非自己刪除，否則文章與直播的內容不會消失，但也因為是公開的平台，所以會出現各種不同的聲音。

謝宗學指出，如果只是針對事情本身來討論，通常比較不會有爭議，但如果是針對個人的攻擊，特別是政治人物，一定會有支持他的群眾持不同的意見，而這不代表是被網軍出征，反對的留言只是想保護自己支持的人。

謝宗學也分享說，只要粉專有一定的流量，難免都會被出征，而他也不例外，曾有文章被放到PTT或其他臉書粉專上批評，這些都是針對個人發表言論後，必然出現的狀況。但樂觀一點來看，他也很感謝來他版上出征的人，增加粉專的流量與觸擊率。「像這幾天，因為這些事件，我才知道有這對藝人夫妻。」

謝宗學坦言，針對個人攻擊必然會遭遇逆風，但有逆風也會有同溫層支持，開直播爆哭影片下方獲得許多人支持，按讚數和觸及率達到前所未有的高峰，這或許是意外的收穫？生活在台灣能說自己認定的「實話」，但言論要經過大眾的檢驗。平常心看待不同的意見，其實不需要開直播爆哭。